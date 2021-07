Les États-Unis mettent en garde les entreprises contre le risque de faire des affaires avec Hong Kong alors que la Chine restreint les libertés

WASHINGTON – L’administration Biden a averti vendredi les entreprises opérant à Hong Kong des risques financiers et réglementaires considérables alors que la Chine continue de restreindre les libertés politiques et économiques sur le territoire.

Les neuf pages Conseil aux entreprises de Hong Kong – publié conjointement par les départements d’État, du Trésor, du Commerce et de la Sécurité intérieure – avertit que les entreprises américaines sont confrontées à un certain nombre de risques posés par la loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong.

L’avis indique que « les entreprises sont confrontées à des risques associés à la surveillance électronique sans mandat et à la remise de données aux autorités » ainsi qu’à « un accès restreint à l’information ».

« Pékin a sapé la réputation de Hong Kong en matière de gouvernance responsable et transparente et de respect des libertés individuelles, et a rompu sa promesse de laisser le haut degré d’autonomie de Hong Kong inchangé pendant 50 ans », a écrit le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué.

« Face aux décisions de Pékin au cours de l’année écoulée qui ont étouffé les aspirations démocratiques de la population de Hong Kong, nous agissons. Aujourd’hui, nous envoyons un message clair que les États-Unis sont résolument solidaires des Hongkongais », a ajouté le plus haut diplomate du pays. .

L’administration Biden a également imposé des sanctions américaines à sept responsables chinois pour violation de l’autonomie de Hong Kong.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt dans la semaine, l’administration Biden a lancé un avertissement aux entreprises ayant des liens d’investissement avec la province chinoise du Xinjiang, citant de plus en plus de preuves de génocide et d’autres violations des droits humains dans la région nord-ouest du pays.

Washington a ouvertement critiqué la loi radicale de Pékin sur la sécurité nationale adoptée en juin 2020 visant à limiter l’autonomie de Hong Kong et à interdire la littérature critique envers le Parti communiste chinois.

Le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a qualifié la mesure de « mouvement orwellien » et une attaque » contre les droits et libertés du peuple de Hong Kong « .

L’ancien président Donald Trump a signé peu de temps après une loi imposant des sanctions à la Chine en réponse à son ingérence dans l’autonomie de Hong Kong. Il a également signé un décret mettant fin au traitement préférentiel dont Hong Kong bénéficie depuis longtemps.