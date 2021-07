Les États-Unis mettent en garde les entreprises ayant des liens d’investissement avec le Xinjiang chinois

WASHINGTON – L’administration Biden a averti mardi les entreprises ayant des liens d’approvisionnement et d’investissement avec la province chinoise du Xinjiang qu’elles pourraient faire face à des conséquences juridiques, citant de plus en plus de preuves de génocide et d’autres violations des droits humains dans la région nord-ouest du pays.

La ligne la plus pointue du Xinjiang Supply Chain Business Advisory – publié conjointement par le Département d’État, le Trésor, le Commerce, la Sécurité intérieure, le Travail et le Bureau du représentant américain au commerce – déclare que « les entreprises et les individus qui ne quittent pas les chaînes d’approvisionnement, les entreprises et/ou les investissements liés au Xinjiang pourraient courir un risque élevé de violer la loi américaine. »

L’avis mis à jour renforce les avertissements précédents aux entreprises en mettant en évidence les violations potentielles de la loi américaine si leurs opérations sont même « indirectement » liées au gouvernement chinois du Xinjiang.

« Le gouvernement de la République populaire de Chine poursuit ses horribles abus dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang et ailleurs en Chine, ciblant les Ouïghours, les Kazakhs de souche et les Kirghizes à majorité musulmane, et les membres d’autres groupes ethniques et religieux minoritaires », a déclaré le porte-parole du département d’État. Ned Price a écrit mardi dans un communiqué.

« Ces abus comprennent le travail forcé généralisé et parrainé par l’État et la surveillance intrusive, les mesures de contrôle forcé de la population et la séparation des enfants de leurs familles, la détention de masse et d’autres violations des droits humains dans le cadre du génocide et des crimes contre l’humanité en cours », a-t-il ajouté.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Vendredi, l’administration Biden a ajouté 14 entreprises chinoises et autres entités à sa liste noire économique pour violations présumées des droits de l’homme et surveillance de haute technologie au Xinjiang.

En mars, les États-Unis ont sanctionné deux responsables chinois, citant leur rôle dans de graves violations des droits humains contre les minorités ethniques du Xinjiang. Les sanctions de l’administration Biden complètent les mesures également prises par l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada.

Pékin a précédemment rejeté les accusations américaines d’avoir commis un génocide contre les Ouïghours, une population musulmane indigène de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. le Le ministère des Affaires étrangères a qualifié de telles affirmations de « mensonges malveillants » conçu pour « salir la Chine » et « frustrer le développement de la Chine ».

Les douanes et la protection des frontières américaines ont également interdit certaines importations d’équipements solaires en provenance de la région.