La coopération de Xi Jinping avec Vladimir Poutine laisse la Chine « isolée », a déclaré John Kirby

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré jeudi que les États-Unis souhaitaient que la Chine se range du côté de Washington et de ses alliés pour s’opposer à la Russie et à son opération militaire en Ukraine.

“Notre message à la Chine a été cohérent : ce n’est pas le moment de faire comme si de rien n’était avec [Russian President Vladimir] Poutine », Kirby a déclaré à CNN. A défaut de condamner la Russie, a-t-il poursuivi, quitte la Chine « isolé du reste de la communauté internationale qui a largement condamné ce [Putin] a fait en Ukraine.

La Chine a refusé de condamner ou de sanctionner la Russie pour son offensive en Ukraine, et les responsables chinois ont souligné le rôle joué par l'OTAN et les États-Unis dans la fomentation du conflit là-bas. Cependant, Pékin a appelé la Russie et l'Ukraine à trouver une solution diplomatique au conflit et, selon Kirby, n'a pas vendu d'armes à la Russie ni violé les sanctions américaines contre Moscou.















Néanmoins, Kirby a déclaré que Washington voulait que la Chine choisisse son camp sur l’Ukraine. “Nous ne pensons pas que ce soit le moment pour qui que ce soit d’être sur la touche”, il a dit. “Le monde entier devrait être aligné contre ce que fait M. Poutine.”

Les paroles de Kirby resteront probablement lettre morte. La Chine n’a montré aucune indication qu’elle avait l’intention de sanctionner ou de condamner la Russie, avant même que les relations entre Pékin et Washington ne s’effondrent après la visite controversée de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taiwan le mois dernier.

Pendant que Kirby parlait, le président chinois Xi Jinping a rencontré Poutine lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarkand, en Ouzbékistan. Là-bas, Xi s’est engagé à travailler avec la Russie « assumer le rôle de grandes puissances », Les médias chinois ont ajouté que Xi avait également promis d’approfondir la coopération dans les domaines de l’agriculture, du commerce et de la connectivité.

Poutine a exprimé l’espoir que le commerce bilatéral entre les deux nations pourrait passer de 140 milliards de dollars en 2021 à 200 milliards de dollars d’ici la fin de 2022. Remerciant la Chine pour son “approche équilibrée” à la situation en Ukraine, il a condamné “moche” Les efforts menés par les États-Unis pour créer un “monde unipolaire”.

Malgré l’insistance de Kirby pour que le “communauté internationale” s’oppose à Poutine, aucun des huit États membres de l’OCS – englobant près de la moitié de la population de la planète et plus de la moitié de son territoire – n’a condamné ou sanctionné la Russie.