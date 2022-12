Les États-Unis mettent en garde contre une possible attaque à Islamabad dans un contexte de craintes pour la sécurité

ISLAMABAD (AP) – L’ambassade des États-Unis à Islamabad a averti dimanche son personnel d’une éventuelle attaque contre des Américains dans un hôtel haut de gamme de la capitale pakistanaise, la ville étant déjà en état d’alerte après un attentat suicide plus tôt dans la semaine.

Le gouvernement américain est au courant d’informations selon lesquelles “des inconnus complotent peut-être pour attaquer des Américains à l’hôtel Marriott d’Islamabad pendant les vacances”, a déclaré l’ambassade dans une alerte de sécurité. L’avis a interdit à son personnel américain de visiter l’hôtel populaire pendant les vacances.

La mission américaine a également exhorté tout le personnel à s’abstenir de tout voyage non essentiel à Islamabad pendant la période des fêtes.

La directive de l’ambassade est intervenue deux jours après qu’un attentat-suicide dans un quartier résidentiel de la capitale a tué un policier et en a blessé dix autres. L’explosion s’est produite lorsque la police a arrêté un taxi pour inspection lors d’une patrouille. Selon la police, un passager assis à l’arrière a fait exploser des explosifs qu’il transportait, faisant exploser le véhicule.

Des militants des talibans pakistanais, qui sont séparés mais alliés aux dirigeants afghans, ont par la suite revendiqué l’attaque.

L’administration d’Islamabad a depuis mis la ville en état d’alerte maximale, interdisant les rassemblements publics et les processions, alors même que des campagnes sont en cours pour les prochaines élections locales. La police a intensifié les patrouilles et établi des points de contrôle instantanés pour inspecter les véhicules dans toute la ville.

Un attentat-suicide a visé l’hôtel Marriott de la capitale en septembre 2008, dans l’un des incidents les plus meurtriers de ce type dans la capitale. Les assaillants ont conduit un camion-benne jusqu’aux portes de l’hôtel avant de le faire exploser, tuant 63 personnes et en blessant plus de 250 autres.

The Associated Press