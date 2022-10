Les États-Unis mettent en garde contre une attaque terroriste potentielle

Un quartier de Johannesburg est visé, selon l’ambassade américaine, qui n’a donné aucun détail

Des terroristes préparent une attaque contre un espace public bondé dans un quartier huppé de Johannesburg, selon un «alerte de sécurité» publié mercredi par l’ambassade des États-Unis en Afrique du Sud. L’ambassade a averti son personnel d’éviter les foules dans cette zone pendant le week-end.

L’avertissement indique que “le gouvernement américain” – aucune agence ou personne spécifique – n’a été informée que les terroristes sont “prévoit de mener une attaque ciblant de grands rassemblements de personnes dans un lieu non précisé dans la grande région de Sandton à Johannesburg” le 29 octobre.

Sandton est un centre financier et commercial majeur, abritant la bourse de Johannesburg, ainsi que de nombreux bureaux d’entreprise et des développements commerciaux haut de gamme. En plus des célébrations d’Halloween, les événements programmés du week-end incluent le défilé annuel de la fierté LGBTQ de la ville.

Alors que l’avertissement américain ne précisait aucune autre information “concernant le moment, la méthode ou la cible de l’attaque potentielle», les spéculations médiatiques ont dérivé vers le groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS/ISIL), qui a menacé en 2020 de «ouvrir un front de combat à l’intérieur [South Africa’s] les frontières” si le pays devait intervenir militairement au Mozambique, où l’EI s’attribuait le mérite des attaques. Cependant, aucune communication du groupe terroriste typiquement vantard n’a précédé la dernière annonce de Washington.

L’Afrique du Sud, membre du groupe de commerce et de coopération BRICS qui comprend la Russie et la Chine, a refusé d’appliquer les sanctions américaines et européennes contre la Russie, déclarant que les mesures blessaient “pays spectateurs.” Plusieurs pays africains ont perdu ou risquent de perdre l’accès à des aliments et à des engrais bon marché en raison des restrictions imposées par l’Occident. Le mois dernier, le président Cyril Ramaphosa a exhorté les États-Unis à ne pas «punir« Les pays africains pour avoir travaillé avec la Russie sur des projets de commerce et de développement, arguant qu’un projet de loi américain serait «préjudice” et “marginaliser» le continent en faisant pression sur les pays indépendants pour qu’ils prennent leurs distances avec Moscou.