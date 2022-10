Les États-Unis mettent en garde contre les sanctions contre ceux qui fournissent des munitions à la Russie

Les États-Unis font partie d’un rassemblement de responsables de 32 pays discutant des sanctions contre la Russie.

Les États-Unis ont averti vendredi qu’ils pouvaient imposer des sanctions aux personnes, aux pays et aux entreprises qui fournissent des munitions à la Russie ou soutiennent son complexe militaro-industriel, alors que Washington cherche à accroître la pression sur Moscou à propos de la guerre en Ukraine.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, lors d’une réunion de responsables de 32 pays pour discuter des sanctions contre la Russie, a déclaré que le département publierait vendredi des directives indiquant clairement que Washington était disposé et capable d’imposer une telle répression.

“Ce matin, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor publie des directives indiquant clairement que nous sommes disposés et capables de sanctionner les personnes, les entreprises ou les pays qui fournissent des munitions à la Russie ou soutiennent le complexe militaro-industriel russe”, a déclaré Adeyemo dans des remarques avant le Rencontre,

Le premier rassemblement de ce type sur les sanctions contre la Russie comprenait des responsables de pays de l’Union européenne, du Canada et de la Corée du Sud, entre autres.

En outre, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor et le Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du commerce décriront les mesures qui ont été prises contre le complexe militaro-industriel russe et noteront les risques auxquels sont confrontés ceux qui fournissent un soutien matériel à l’invasion russe de l’Ukraine, il ajouta.

Lors de la réunion, les États-Unis avertiront également que la Russie “dépense des munitions à un rythme insoutenable” et se tourne vers des pays comme l’Iran et la Corée du Nord pour des fournitures et des équipements, notamment des drones, des roquettes et des munitions d’artillerie, selon une copie de la présentation. de Morgan Muir, directeur adjoint du renseignement national pour l’intégration de la mission, vu par Reuters.

Les mesures de contrôle des exportations imposées par Washington et une coalition de plus de 30 pays ont eu un impact, selon la présentation, sur l’industrie de la défense qui dépend de la microélectronique importée et d’autres pièces. Une pénurie critique de roulements compromet la production de chars, d’avions, de sous-marins et d’autres systèmes militaires, a noté la présentation.

Muir devait également avertir que les services de renseignement russes sont chargés d’acquérir illégalement des technologies et des pièces occidentales interdites d’exportation vers la Russie en vertu des mesures américaines.

Le réseau utilisé pour acquérir la technologie comprend des oligarques, des mandataires et des sociétés écrans, et cible en priorité l’Europe et l’Amérique du Nord, selon la présentation.

Le département du Commerce a précédemment averti que des semi-conducteurs produits par des entreprises occidentales sont apparus dans des drones militaires russes et d’autres utilisations.

Plus tôt cette année, Washington a imposé de nouvelles restrictions radicales sur les expéditions vers la Russie de produits américains et étrangers, s’ils sont fabriqués avec des équipements ou des technologies américains, dans le but de dégrader les secteurs militaire et industriel russes.

Ces mesures font partie de plusieurs séries de sanctions imposées par Washington et ses partenaires à la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine le 24 février, qui a tué ou blessé des milliers de personnes et réduit des villes en ruines.

Interrogé sur ce que les alliés occidentaux pourraient faire de plus pour augmenter la pression sur la Russie, un responsable financier européen a déclaré : « Nous pouvons allonger la liste des personnes sous sanctions. Nous pouvons étendre le nombre de marchandises soumises à des restrictions à l’exportation.

“Mais je pense clairement que les sanctions montreront leur impact en termes de chaînes de valeur industrielles en Russie”, a déclaré le responsable européen sous couvert d’anonymat. “L’impact sur le secteur automobile, le secteur aéronautique est assez clair.”