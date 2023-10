Les États-Unis avertissent près de 100 pays que les services de renseignement russes ouvrent un nouveau front dans leurs efforts visant à déstabiliser les démocraties en amplifiant les doutes sur la légitimité du décompte des voix et des élections, ont déclaré vendredi de hauts responsables gouvernementaux.

La Russie plaide depuis longtemps, ouvertement et secrètement, pour que les candidats qu’elle soutient remportent les élections dans d’autres pays, mais les responsables des services de renseignement affirment avoir récemment identifié une nouvelle tactique : semer le doute sur la fiabilité de la démocratie elle-même.

« La Russie poursuit des opérations visant à dégrader la confiance du public dans l’intégrité des élections elles-mêmes », ont déclaré les États-Unis dans un câble envoyé cette semaine aux ambassades de plus de 90 pays pour être transmis à ces gouvernements. Le document a été obtenu par l’Associated Press.

Un message laissé à l’ambassade de Russie à Washington n’a pas été immédiatement renvoyé.

La Russie semble encouragée par sa réussite à amplifier les mensonges de l’ancien président Donald Trump et de ses partisans pendant et après l’élection présidentielle de 2020, accusant faussement une fraude généralisée d’être responsable de sa défaite. Ces mensonges ont contribué à déclencher l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain et continuent de résonner jusqu’à ce jour, contribuant à la paralysie de la Chambre des représentants, où la majorité républicaine envisageait de placer l’un des plus fervents partisans du mensonge au Congrès, Le représentant Jim Jordan, en charge.

« Nous pensons que la Russie capitalise sur ce qu’elle considère comme un succès relativement peu coûteux aux États-Unis en 2020 pour prendre cette dimension mondiale », a déclaré vendredi un haut responsable du renseignement lors d’un appel avec des journalistes.

Les responsables présents à l’appel ont parlé à condition que leurs noms ne soient pas divulgués afin qu’ils puissent discuter des renseignements américains.

Cet avertissement intervient avant les élections présidentielles de l’année prochaine aux États-Unis, où Trump est le grand favori pour remporter l’investiture de son parti, et les élections dans d’autres démocraties, notamment pour le Parlement de l’Union européenne en juin 2024.

Dans leur avertissement aux autres pays, les États-Unis ont déclaré qu’un examen des élections entre 2020 et 2022 avait révélé 11 élections distinctes dans neuf pays où la Russie « s’est engagée dans un effort concerté » pour saper la confiance dans les résultats des élections. L’étude a trouvé des exemples dans 17 autres démocraties d’une campagne « moins prononcée » visant à amplifier les questions intérieures sur la fiabilité des élections.

Lors des élections de 2020 dans un pays européen, indique le câble, les services de renseignement russes « ont tenté, par l’intermédiaire de mandataires, de déployer des agitateurs pour intimider les agents de campagne, organiser des manifestations le jour du scrutin et saboter le vote à l’étranger ».

Lors des élections dans un pays d’Amérique du Sud, le document indique que « les chaînes russes Telegram ont inclus une fausse couverture de fraudes présumées, et des trolls russes sur une série de sites de médias sociaux ont cherché à amplifier les inquiétudes concernant l’instabilité post-électorale ».

Les autorités ont refusé d’identifier davantage les pays ciblés, affirmant que les États-Unis les avaient avertis de ces tentatives et souhaitaient respecter leur vie privée. Ils ont recommandé plusieurs mesures pour contrer les opérations d’influence, notamment des messages factuels sur la sécurité des élections, la divulgation publique des efforts visant à saper la démocratie et d’éventuelles sanctions ou l’élimination des mauvais acteurs.

Les États-Unis considèrent depuis longtemps la Russie comme un agitateur lors des élections américaines, affirmant qu’elle était à l’origine d’une campagne d’influence visant à élever Trump à l’élection présidentielle de 2016 et à accéder aux données d’inscription des électeurs dans l’Illinois la même année.

Nicolas Riccardi, Associated Press