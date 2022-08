Les États-Unis mettent en garde contre les attaques russes contre les infrastructures à l’approche de la fête de l’indépendance de l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le département d’État américain a averti l’Ukraine que la Russie envisageait d’intensifier les attaques contre les infrastructures et les bâtiments gouvernementaux du pays lundi.

L’avertissement intervient alors que l’Ukraine s’apprête à célébrer son jour de l’indépendance mercredi, le jour même où l’invasion russe atteindra le cap des six mois. La communauté du renseignement américain a publié des conclusions selon lesquelles les forces russes commenceront à cibler plus fréquemment les infrastructures civiles et les bâtiments gouvernementaux, selon l’Associated Press.

L’ambassade des États-Unis à Kyiv a appelé tous les Américains encore en Ukraine à partir immédiatement.

“Si vous entendez une forte explosion ou si des sirènes sont activées, mettez-vous immédiatement à l’abri”, a écrit le département d’État. “Si vous êtes dans une maison ou un bâtiment, allez au niveau le plus bas de la structure avec le moins de murs extérieurs, de fenêtres et d’ouvertures ; fermez toutes les portes et asseyez-vous près d’un mur intérieur, loin de toutes les fenêtres ou ouvertures.”

L’UKRAINE DIT ‘DÉMILITARISATION EN ACTION’ ALORS QUE DES EXPLOSIONS ROCHENT UN DÉPÔT DE MUNITIONS EN CRIMÉE OCCUPÉE PAR LA RUSSIE

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti samedi dans un discours que la Russie pourrait faire quelque chose de « particulièrement méchant » cette semaine.

“Nous devons être conscients que cette semaine, la Russie peut essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant, quelque chose de particulièrement cruel. Tel est notre ennemi. Mais au cours de ces six mois, la Russie a fait la même chose tout le temps – dégoûtant et cruel”, Zelenskyy a déclaré lors d’une allocution vidéo.

L’UKRAINE AVERTIT LA RUSSIE QU’ELLE A L’INTENTION DE REPRISE DE LA CRIMÉE

“L’une des principales tâches de l’ennemi est de nous humilier, Ukrainiens, de dévaloriser nos capacités, nos héros, de répandre le désespoir, la peur, de propager les conflits… Par conséquent, il est important de ne jamais, un seul instant, donner face à cette pression ennemie, ne pas s’énerver, ne pas montrer de faiblesse”, a-t-il ajouté.

Zelenskyy a également évoqué les craintes que la Russie ne détruise le Centrale nucléaire ukrainienne à Zaporizhzhia, dont il s’est emparé pour la première fois dans les premières semaines de l’invasion.

Les experts de l’ONU ont averti qu’une telle décision pourrait se terminer par une catastrophe pour la région, conduisant potentiellement à un “Tchernobyl sous stéroïdes”.

La Russie est également plus susceptible d’intensifier son agression à la suite d’un attentat à la voiture piégée samedi à Moscou qui a tué la fille d’Alexander Dugin, philosophe russe et proche allié politique du président russe Vladimir Poutine.

Daria Dugina, 29 ans, rentrait chez elle après un festival où son père avait prononcé un discours lorsque le SUV qu’elle conduisait a explosé. Dugin était censé être dans le véhicule mais a choisi de monter dans un autre à la dernière minute.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le FSB russe a déclaré que les services spéciaux ukrainiens étaient à l’origine de l’attaque, accusant une certaine Natalia Vovk, une citoyenne ukrainienne, d’avoir placé et fait exploser l’engin. Les responsables de la sécurité ukrainiens ont cependant repoussé l’accusation, déclarant que l’explosion était un travail interne russe.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.