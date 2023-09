Les États-Unis mettent en garde contre le retour de l’EI alors que les critiques accusent Assad en Syrie d’attiser les tensions « ethniques »

Les responsables militaires américains ont appelé à la fin de l’escalade de la guerre civile en Syrie, craignant qu’elle ne conduise à une résurgence de l’EI, tandis que les critiques accusent certains dirigeants régionaux – y compris ceux d’Iran – de s’appuyer sur les tensions « ethniques » pour conduire les combats. .

« L’opération Inherent Resolve continue de surveiller de près les événements dans le nord-est de la Syrie », a écrit la Force opérationnelle interarmées combinée – Opération Inherent Resolve dans un communiqué publié jeudi.

Utilisant l’acronyme arabe « Daesh » pour désigner l’EI, le communiqué poursuit : « Nous restons concentrés sur la collaboration avec les forces de défense syriennes pour assurer la défaite durable de Daesh, en soutien à la sécurité et à la stabilité régionales. Les distractions de ce travail critique créent l’instabilité. et augmenter le risque de résurgence de Daesh.

« La violence dans le nord-est de la Syrie doit cesser et les efforts doivent revenir à la création de la paix et de la stabilité dans le nord-est de la Syrie, à l’abri de la menace de Daesh », ajoute le texte.

LA COALITION MULTIPARTIS CRITIQUE LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN DANS UNE RARE EXAMEN DE DISSIDENT

Des combats entre groupes rivaux ont éclaté lundi dans l’est de la Syrie, faisant au moins 40 morts et des dizaines de blessés. Les combats se sont poursuivis jeudi, avec des affrontements le long de la frontière avec l’Irak, les deux camps cherchant à amener des renforts.

L’Associated Press a rapporté que les Forces démocratiques syriennes (FDS) avaient licencié Ahmad Khbeil, mieux connu sous le nom d’Abou Khawla, et l’avaient arrêté pour un certain nombre d’accusations liées à « de multiples crimes et violations », notamment le trafic de drogue.

Khbeil a également été démis de ses fonctions pour « coordination avec des entités extérieures hostiles à la révolution », apparemment une référence à ses prétendus contacts avec le gouvernement syrien à Damas et ses alliés iraniens et russes.

LA COALITION MULTIPARTIS CRITIQUE LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN DANS UNE RARE EXAMEN DE DISSIDENT

UN média associé à Khawla a publié dimanche un communiqué affirmant que les forces de sécurité kurdes avaient fermé le bureau et arrêté des journalistes. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, mais elles montrent une division croissante au sein des FDS entre les différentes factions.

Le président syrien Bashar Assad et le président iranien Ebrahim Raisi se sont appuyés sur les tensions ethniques entre Arabes et Kurdes pour diviser davantage le groupe et garantir un conflit accru au sein de la coalition soutenue par les États-Unis. Les affrontements ont opposé des membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes à leur ancien allié, le Conseil militaire de Deir el-Zour, dirigé par les Arabes, et à certains membres de tribus arabes régionales qui s’étaient rangés de leur côté.

« Le gouvernement Assad et l’Iran veulent décrire la violence en termes ethniques, Kurdes contre Arabes, pour exacerber la situation, ce qui est à la fois problématique et inexact », a déclaré Sinam Sherkany Mohamad, chef de mission du Conseil démocratique syrien à Washington, DC. a déclaré à Fox News Digital. « Ce n’est pas une question ethnique. »

GRÈVE PRÉVUE POUR LES CONTRÔLEURS AÉRIENS AU SEUL AÉROPORT CIVIL DU LIBAN

« [Khawla’s forces] fera le jeu de l’Etat islamique et permettra aux forces de l’Etat islamique opérant dans la région d’attaquer également les FDS », a-t-elle insisté. « Il s’agit d’une situation dangereuse, qui pourrait devenir incontrôlable et déstabiliser la seule région de Syrie qui est sûre et sécuritaire. stable », en référence à la zone de Deir ez-Zour, où les FDS ont établi leurs différentes bases.

David Adesnik, spécialiste de la Syrie à la Fondation pour la défense des démocraties, a affirmé que le conflit révèle le désespoir d’Assad de chasser les États-Unis de la région, car « il y a moins de violence aujourd’hui qu’au plus fort de la guerre, mais le le dénuement est plus grand que jamais », les « membres du régime » pillant le pays pour « tout » sur quoi ils peuvent mettre la main.

« Les manifestations devraient nous rappeler que la prétendue victoire d’Assad dans la guerre civile syrienne est creuse », a soutenu Adesnik. « Le régime survit grâce au narcotrafic, au pétrole iranien et à l’aviation russe. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« L’armée américaine a raison de s’inquiéter », a-t-il ajouté. « La situation est explosive, et ce n’est pas seulement l’EI qui pourrait bénéficier des divisions dans les rangs de la Coalition : l’Iran, le régime d’Assad et leurs mandataires travaillent activement à aggraver la situation.

« Ils veulent que les troupes américaines quittent le nord-est de la Syrie, même si cela signifie semer le chaos qui nuira plus qu’à quiconque à la population locale. »