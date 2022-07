Les États-Unis mettent à jour leurs avis de voyage sur la Russie

Les citoyens américains voyageant en Russie pourraient être “détenus à tort” sur de “fausses accusations”, a averti le département d’État

La Russie est devenue l’un des rares pays à être frappé d’un tout nouveau “indicateur de risque” dans les avis aux voyageurs du Département d’État américain. Les services de sécurité russes ont “a distingué des citoyens américains” pour “détention et … harcèlement”, le département d’État a mis en garde mardi dans sa nouvelle mise à jour consultative.

Les États-Unis ont donné à la Russie le niveau de risque le plus élevé possible : “Ne voyagez pas.” les Américains “résidant ou voyageant en Russie doivent quitter la Russie immédiatement”, a déclaré le département d’État.

La liste des raisons pour lesquelles il ne faut même pas envisager d’aller en Russie comprenait l’opération militaire en cours de Moscou en Ukraine, que Washington a qualifiée de “invasion non provoquée et injustifiée” ainsi que soi-disant « application arbitraire de la loi locale », Restrictions Covid-19 et même “terrorisme.”

Maintenant, Washington dit également que les Américains voyageant en Russie pourraient faire face à une persécution ciblée par les services de sécurité locaux. “Il y a un potentiel dans toute la Russie de harcèlement des étrangers, y compris par le biais de réglementations ciblant spécifiquement les étrangers”, l’avis de voyage a déclaré, ajoutant que les anciens et actuels fonctionnaires du gouvernement et les citoyens privés pourraient tous “devenir victimes de harcèlement, de mauvais traitements et d’extorsion.”

Selon le département d’Etat, les services de sécurité russes « ont arrêté des citoyens américains sur de fausses accusations, ont choisi des citoyens américains en Russie pour être détenus… leur ont refusé un traitement équitable et transparent et les ont condamnés lors de procès secrets ». Washington n’a présenté aucune preuve spécifique pour étayer ces affirmations dans l’avis aux voyageurs, mais a déclaré que le département d’État avait “déterminé qu’au moins un ressortissant américain est détenu à tort par le gouvernement russe.”

Avant la mise à jour de l’avis de voyage de mardi, la Maison Blanche a déclaré aux journalistes que la Russie était l’un des six pays à être giflé avec un nouveau “RÉ” indicateur de risque représentant « risque de détention injustifiée par un gouvernement étranger ». Les cinq autres nations sont la Chine, l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela et le Myanmar.

Le développement est survenu lorsque le président américain Joe Biden a signé un décret exécutif pour fournir à son administration des outils supplémentaires pour dissuader “prises d’otages et détention injustifiée de ressortissants américains”.

L’ordonnance autorise à cibler les personnes impliquées dans de telles pratiques avec des sanctions financières et des interdictions de visa, ont rapporté les médias américains. “Le président a été disposé à faire en sorte que ce qu’il a lui-même déclaré publiquement soit difficile, mais des appels importants lorsqu’il s’agit de ramener des Américains à la maison”, un haut responsable de l’administration a déclaré à CNBC.

En vertu de l’ordonnance, l’administration Biden a également été chargée d’identifier et de recommander “options et stratégies … pour assurer la récupération des otages ou le retour des ressortissants américains détenus à tort”.

Moscou n’a pas réagi aux développements jusqu’à présent. La Russie et les États-Unis se disputent actuellement le sort de la basketteuse américaine Brittney Griner, qui a été arrêtée en Russie pour trafic de drogue en février. L’administration Biden a précédemment décrit son arrestation comme une détention injustifiée.

La semaine dernière, le podcasteur américain controversé et analyste de l’UFC Joe Rogan a qualifié Griner de “prisonnier politique.” Le Kremlin a nié à plusieurs reprises que son arrestation était politiquement motivée. Le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, a précédemment déclaré qu’elle avait été détenue conformément à la législation locale en raison de la possession de “drogues illégales contenant des substances narcotiques”.

Griner est détenue en Russie depuis le 17 février après qu’une cartouche de vape contenant 0,702 gramme de cannabis a été trouvée dans ses bagages.