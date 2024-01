Les États-Unis mènent une nouvelle série de frappes contre les Houthis au Yémen, selon des responsables américains

CNN

—



Les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes contre les Houthis au Yémen, selon trois responsables américains et le commandement central américain, marquant la quatrième fois que les États-Unis frappent le groupe rebelle soutenu par l’Iran en moins d’une semaine.

Les États-Unis ont ciblé 14 lanceurs de missiles Houthis utilisés pour attaquer les voies de navigation internationales, a déclaré le CENTCOM dans une déclaration Mercredi soir. Des missiles Tomahawk ont ​​été lancés depuis des navires de surface de la marine américaine et depuis l’USS Florida, un sous-marin lance-missiles, ont indiqué deux responsables américains.

Les missiles étaient « chargés pour être tirés dans les zones contrôlées par les Houthis au Yémen » et représentaient une « menace imminente » pour les navires commerciaux et les navires de la marine américaine, selon le CENTCOM. Les missiles auraient pu être lancés « à tout moment » et les États-Unis ont pris des mesures en vertu du « droit et de l’obligation inhérents de défendre » les actifs américains, a-t-il déclaré.

« Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la vie des marins innocents et nous protégerons toujours notre peuple », a déclaré le général Michael « Erik » Kurilla, commandant du Commandement central américain.

Les frappes américaines sont les dernières d’une série d’actions contre les Houthis, faisant suite à d’importantes frappes menées la semaine dernière par les États-Unis contre le Royaume-Uni et avec le soutien d’une poignée d’autres alliés. Elles surviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et de craintes que la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza ne s’étende davantage à la région.

Quelques heures plus tôt, les Houthis ont frappé un navire détenu et exploité par les États-Unis pour la deuxième fois cette semaine. Le groupe rebelle soutenu par l’Iran a utilisé un drone d’attaque à sens unique pour cibler le M/V Genco Picardie dans le golfe d’Aden, selon le commandement central américain. Personne n’a été blessé à bord du navire commercial, a indiqué le commandement central dans un communiqué. Le navire a subi quelques avaries mais a pu poursuivre sa route.

Lundi, les Houthis ont frappé un autre navire détenu et exploité par les États-Unis avec un missile balistique antinavire dans ce qui semble être la première attaque réussie contre un actif américain depuis que le groupe a attaqué les voies maritimes internationales à la mi-novembre.

Les États-Unis cherchent à éviter une escalade majeure dans la région alors que les craintes grandissent quant aux répercussions du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza dans la région. Et bien que les Houthis affirment que ces attaques visent à protester contre la campagne militaire israélienne à Gaza – ainsi que contre les forces américaines et de la coalition qui subissent des attaques régulières en Irak et en Syrie, et contre Israël et le Hezbollah qui se battent à la frontière entre Israël et le Liban – le Pentagone a insisté mercredi sur le fait que le conflit Israël-Hamas ne s’est pas étendu.

« Il existe clairement des tensions au Moyen-Orient. Il y a eu des tensions là-bas depuis le début du conflit Israël-Hamas… Mais pour répondre à votre question, non, nous estimons actuellement que le combat entre Israël et le Hamas continue de rester confiné à Gaza », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. lors d’un point de presse.

Les nouvelles frappes surviennent également le jour même où les États-Unis ont renommé les Houthis comme entité terroriste mondiale spécialement désignée (SDGT).

“Ces attaques sont un exemple clair de terrorisme et une violation du droit international et une menace majeure pour les vies humaines et le commerce mondial, et elles mettent en danger l’acheminement de l’aide humanitaire”, a déclaré mardi un haut responsable de l’administration américaine aux journalistes.

Alors que les États-Unis ont déclaré la semaine dernière que les frappes affaibliraient la capacité des Houthis à poursuivre leurs attaques contre les navires commerciaux dans la mer Rouge, les Houthis ont continué de le faire. Un responsable américain avait précédemment déclaré à CNN qu’au total, les frappes de la semaine dernière avaient détruit environ un tiers des capacités offensives globales des Houthis.

Les responsables ont depuis déclaré qu’ils s’attendaient à un certain niveau de représailles de la part des Houthis. En effet, lundi, ce qui semble être la première fois qu’un navire détenu et exploité par les États-Unis a été touché par les Houthis, un cargo – le M/V Gibraltar Eagle – a été touché par un missile balistique anti-navire.

Et mardi, les Houthis ont lancé un missile balistique antinavire dans les voies de navigation internationales du sud de la mer Rouge – quelques heures seulement après que les États-Unis ont ciblé quatre missiles antinavires lors de nouvelles frappes.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.