Les États-Unis mènent une nouvelle frappe aérienne contre les Houthis au Yémen

Les États-Unis ont mené une autre frappe aérienne visant une installation de missiles Houthis au Yémen, selon le commandement central américain.

« Vers 4 h 15 (heure de Sanaa), les forces américaines ont frappé et détruit quatre missiles balistiques antinavires Houthis prêts à être lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen », indique un communiqué publié par le commandement central américain.

La troisième frappe militaire américaine contre des cibles Houthis a été lancée parce que les quatre missiles constituaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine, selon deux responsables américains.

Jeudi soir, les États-Unis et le Royaume-Uni ont utilisé des missiles et des avions de combat Tomahawk pour frapper près de 30 sites Houthis associés aux attaques de drones et de missiles Houthis contre des navires commerciaux.

Les États-Unis ont mené vendredi soir une deuxième nuit de frappes de représailles à la suite d’une attaque de missile Houthi contre une entreprise commerciale qui a échoué après que le missile a atterri dans l’océan.

La nouvelle de la nouvelle frappe aérienne était la première signalé par Reuters.

Ces frappes aériennes font suite à deux jours d’attaques continues des Houthis contre des navires commerciaux au large de la mer Rouge, portant à plus de 30 le nombre d’attaques de drones et de missiles houthis là-bas et dans le golfe d’Aden depuis la mi-novembre.

Lundi, le M/V Gibraltar Eagle. un porte-conteneurs détenu et exploité par les États-Unis naviguant dans le golfe d’Aden a été touché par un missile balistique antinavire, selon le commandement central américain. Il n’y a eu aucun blessé et aucun dommage important n’a été causé au navire qui a poursuivi son voyage.

Mardi, le service Maritime Trading Operations du Royaume-Uni, qui est dirigé par la Royal Navy et fournit des informations actualisées sur la sécurité maritime dans la région, a rapporté qu’un navire avait été “touché au-dessus de la ligne de flottaison, il n’y a eu aucun incendie ni aucune victime” et le navire a continué à naviguer vers sa destination.

Le CENTCOM a confirmé plus tard qu’un missile balistique antinavire tiré depuis la zone du Yémen contrôlée par les Houthis avait frappé le M/V Zografia, un vraquier battant pavillon maltais, naviguant dans le sud de la mer Rouge.

Les Houthis ont également affirmé dans un communiqué qu’ils avaient pris pour cible le navire « après que l’équipage du navire ait rejeté les appels d’avertissement, y compris les messages d’avertissement enflammés ».

Mardi, le CENTCOM a révélé que deux Navy SEAL américains portés disparus lors de l’arraisonnement nocturne d’un navire dans le golfe d’Aden faisaient partie d’une opération visant à saisir des composants de missiles balistiques et de croisière de fabrication iranienne qui ont été utilisés dans les attaques des Houthis contre les navires.

La recherche des SEAL disparus se poursuit.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que les missiles Tomahawk n’ont pas été utilisés lors de la dernière frappe américaine.