Les États-Unis mènent désormais une guerre régionale au Moyen-Orient, mais l’administration Biden ne veut pas l’admettre

TLes États-Unis mènent des frappes aériennes dans trois pays du Moyen-Orient. Il a envoyé des milliards de dollars en matériel militaire et fournit un soutien tactique à son allié le plus proche dans la région, qui est impliqué dans une guerre contre un groupe militant et des escarmouches presque quotidiennes avec un autre à sa frontière nord. Les forces américaines dans deux de ces pays ont été attaquées plus de 150 fois au cours des trois derniers mois, et le pouvoir de facto au pouvoir dans un pays pauvre de la mer Rouge a mis un terme à la navigation internationale dans ce pays.

Cela n’a pas été annoncé en grande pompe, comme l’ont été les précédentes aventures américaines au Moyen-Orient – ​​en fait, cela n’a pas été annoncé du tout. Mais les États-Unis sont désormais impliqués dans une guerre régionale contre une alliance de groupes militants soutenus par l’Iran, qui s’étendent de la Syrie au Yémen. Cette guerre est menée avec peu de contrôle du Congrès et avec peu de reconnaissance de la part de l’administration Biden de l’ampleur des combats.

C’est un résultat que l’administration Biden prétend avoir travaillé dur pour empêcher, mais les analystes affirment que le soutien inconditionnel du président à la guerre d’Israël contre le Hamas, en représailles à l’attaque du groupe palestinien du 7 octobre, a allumé une poudrière qui sera difficile contenir.

“Malheureusement, nous sommes maintenant plongés dans une guerre régionale et toutes les parties impliquées ont fait les pires erreurs de calcul possibles”, déclare Thanassis Cambanis, chercheur principal et directeur de Century International, qui prévenu d’une telle éventualité au début de la guerre entre Israël et le Hamas.

En effet, les deux principales priorités de l’administration Biden au lendemain de l’attaque du Hamas semblaient dès le départ incompatibles. M. Biden a promis un soutien inconditionnel à la guerre israélienne à Gaza et à empêcher que ce conflit ne dégénère en une guerre régionale plus large. Mais M. Cambanis soutient que c’est précisément le soutien de l’administration Biden à la guerre à Gaza et son refus d’utiliser son influence pour faire pression sur Israël pour qu’il y mette fin, qui ont alimenté l’escalade régionale.

La République islamique a passé des années à construire un réseau de groupes militants alliés (PA)

« L’étape la plus importante pour apaiser le conflit régional plus large consiste à mettre fin à la guerre à Gaza. Il en a été ainsi depuis le tout début », raconte-t-il. L’indépendant. « Les États-Unis conservent une grande marge de manœuvre qu’ils ont malheureusement choisi de ne pas utiliser et ils continuent d’être un moteur central du conflit. »

Dès les premiers jours du conflit, M. Biden a atteint le premier de ses objectifs – soutenir la capacité d’Israël à attaquer le Hamas à Gaza – en envoyant des centaines de millions de dollars de fournitures militaires à Israël, contourner le Congrès de le faire rapidement.

Ensuite, pour dissuader les alliés du Hamas de se joindre à la bataille, les États-Unis ont envoyé deux groupes de frappe de porte-avions en Méditerranée orientale. Les États-Unis étaient particulièrement préoccupés par le groupe libanais Hezbollah, qui a mené une guerre dévastatrice contre Israël en 2006. Dans une interview accordée quelques jours seulement après l’attaque du Hamas, M. Biden a lancé un sévère avertissement : « À tout pays, à toute organisation, à quiconque pense à profitant de la situation, j’ai un mot : ne le faites pas.

Ces mots tomberaient cependant dans l’oreille d’un sourd.

La lutte entre Israël et le Hamas à Gaza est au centre de ce conflit, mais elle n’est également qu’une partie d’une guerre par procuration plus vaste entre les rivaux Israël et l’Iran. La République islamique a passé des années à bâtir une réseau de groupes militants alliés opposés à Israël selon un concept appelé « unité des fronts ». Ces groupes – parmi lesquels le gouvernement syrien, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les rebelles Houthis au Yémen et divers groupes militants chiites en Irak et en Syrie – ont reçu une formation militaire, un soutien financier, des missiles et la capacité de fabriquer leurs propres missiles. missiles. Tous sont désormais impliqués dans le combat, d’une manière ou d’une autre.

Alors qu’Israël poursuivait sa guerre contre le Hamas avec une férocité croissante et que le nombre de civils s’alourdissait chaque jour par milliers, les attaques contre les intérêts américains se sont multipliées dans toute la région. Les responsables militaires américains ont dénombré plus de 150 attaques contre leurs troupes en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre. Début décembre, l’ambassade américaine à Bagdad a été la cible de tirs de roquettes.

Ces attaques se sont poursuivies comme un battement de tambour constant dans le contexte de la guerre dévastatrice à Gaza. Mais c’est le groupe libanais Hezbollah qui a le plus préoccupé les États-Unis.

Le Hezbollah et Israël se livrent depuis quelques mois à des escarmouches de plus en plus violentes à la frontière. Jusqu’à présent, les deux hommes ont réussi à éviter une guerre totale, mais cela pourrait ne pas durer éternellement. Début janvier, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien et ancien ministre de la Défense, a déclaré aux journalistes que « le chronomètre pour une solution diplomatique touchait à sa fin ».

« Si le monde et le gouvernement libanais n’agissent pas pour empêcher les tirs sur les résidents du nord d’Israël et pour éloigner le Hezbollah de la frontière, Tsahal le fera », a-t-il déclaré.

Les rebelles Houthis manifestent contre les frappes sur des sites militaires près de Sanaa, au Yémen (PA)

Les États-Unis auraient pu faire face aux attaques à petite échelle contre leurs forces en Irak et en Syrie. Elle était impliquée à Gaza, mais seulement indirectement. Et le Hezbollah évitait largement toute action susceptible de déclencher un conflit plus large. Mais le plus gros problème pour les États-Unis est venu d’un endroit inattendu.

L’entrée des rebelles Houthis au Yémen a ouvert un nouveau front dans la région pour les forces américaines. Les Houthis, un groupe soutenu par l’Iran qui contrôle la majeure partie du Yémen et qui a survécu à une campagne de bombardements menée par l’Arabie saoudite pendant des années et soutenue par les États-Unis, s’est lancé dans la mêlée le 19 octobre, près de deux semaines après les attaques du Hamas, lorsque la campagne de bombardements d’Israël contre Gaza était en bonne voie. Ce jour-là, il a tiré un barrage de missiles et de drones vers Israël et a déclaré que les attaques se poursuivraient jusqu’à ce que la guerre cesse et que l’aide humanitaire soit livrée à Gaza.

Pendant des semaines, ces missiles, fournis par l’Iran, ont continué à être tirés vers Israël. Tous ont été interceptés soit par la défense aérienne israélienne, soit par des navires de guerre américains dans la région. Puis, le 14 novembre, le chef Houthi Abdulmalik al-Houthi a averti que son groupe ciblerait les navires israéliens dans la mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb. Moins d’un mois plus tard, le groupe a commencé à attaquer tous les navires qui, selon lui, se dirigeaient vers Israël. En réalité, il visait également les navires ayant des liens ténus, voire inexistants, avec le pays.

De nombreuses compagnies maritimes ont suspendu leur passage dans le détroit, ce qui a gravement perturbé le transport maritime mondial. Le commerce mondial en baisse 1,3 pour cent en décembre en raison des perturbations, et le nombre de conteneurs maritimes transitant par la mer Rouge a diminué de 60 pour cent.

Le 11 janvier, après que les Houthis ont ignoré leurs avertissements répétés, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes et des missiles contre des cibles houthistes au Yémen. Les frappes ont visé la capitale Sanaa, ainsi que les gouvernorats de Saada, Hajjah, Hudaydah et Taiz. Le Pentagone affirme que 60 cibles ont été touchées à l’aide de plus de 150 munitions à guidage de précision. “Ces frappes ciblées sont un message clair selon lequel les États-Unis et nos partenaires ne toléreront pas d’attaques contre notre personnel ni ne permettront à des acteurs hostiles de mettre en péril la liberté de navigation”, a déclaré le président américain Joe Biden.

Des composants de missiles de fabrication iranienne destinés aux membres des Houthis saisis sur un navire en mer d’Oman (PA)

Ainsi, les États-Unis sont passés d’une implication indirecte à une nouvelle campagne de bombardements au Moyen-Orient. Le président Biden, expliquant la justification des frappes, a déclaré qu’elles avaient l’intention d’envoyer « un message clair selon lequel les États-Unis et nos partenaires ne toléreront pas d’attaques contre notre personnel ni ne permettront à des acteurs hostiles de mettre en péril la liberté de navigation dans l’un des secteurs commerciaux les plus critiques au monde ». itinéraires ».

Les États-Unis ont également reclassé les Houthis comme groupe terroriste, après que l’administration Biden ait retiré le groupe de la liste dans l’un des premiers actes après son entrée à la Maison Blanche.

Les frappes ne semblent toutefois pas avoir stoppé les attaques. Au cours de la semaine dernière, les Houthis ont eu 30 attaques contre des navires dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Farea Al-Muslimi, écrivain yéménite et chercheur à Chatham House qui a passé des années à écrire sur la campagne de bombardements saoudiens au Yémen, soutenue par les États-Unis, et sur les frappes américaines contre Al-Qaïda auparavant, estime que les États-Unis mènent une bataille perdue d’avance.

« Biden est dans un de ces moments où c’est damné si vous le faites, et damné si vous ne le faites pas. Si vous laissez les Houthis s’en tirer, c’est dangereux et mauvais pour les affaires. Ensuite, si vous les bombardez, vous intensifiez la situation et ouvrez une autre ligne de front », a-t-il déclaré.

Le navire transporteur américain Gibraltar Eagle, pris pour cible lundi par les rebelles Houthis. (PA)

«Mais ils tentent de bombarder depuis de nombreuses années, avec Al-Qaïda. Les Saoudiens l’ont essayé. Et cela ne fonctionne pas au Yémen. Il semble donc que la politique de l’administration américaine actuelle soit de se lancer dans une guerre régionale sans pour autant parler de guerre », a-t-il ajouté.

M. al-Muslimi pense que les États-Unis et d’autres ont peut-être mal compris, voire sous-estimé, les Houthis. Loin d’être de simples mandataires de l’Iran, ils ont leurs propres raisons stratégiques pour intervenir en ce moment.

« Premièrement, lorsqu’ils disent qu’ils soutiennent la Palestine, ils le pensent vraiment. Ils y croient idéologiquement et pensent qu’ils peuvent aider », a-t-il déclaré.

« Pour eux, Gaza est une chance de réapparaître en tant qu’acteur puissant. Pouvez-vous y penser maintenant ? Il y a vingt ans, ils faisaient volte-face, aujourd’hui ils exigent le retrait des forces de Gaza et l’arrêt de la navigation dans la mer Rouge.»

Malgré la poursuite des frappes aériennes contre les cibles Houthis jeudi, l’administration Biden a minimisé l’idée selon laquelle les États-Unis sont déjà engagés dans une guerre régionale.

“Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne pensons pas que nous sommes en guerre. Nous ne voulons pas voir une guerre régionale”, a déclaré jeudi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, lors d’un point de presse.

Colin P Clarke, chercheur principal…