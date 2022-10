Les États-Unis mènent des raids consécutifs en Syrie, tuant des membres clés de l’Etat islamique

Selon le Commandement central américain, les forces américaines ont mené jeudi une frappe aérienne dans le nord de la Syrie qui a ciblé et tué Abu-Hashum al-Umawi, un wali adjoint, ou gouverneur, en Syrie, ainsi qu’un “autre haut responsable de l’Etat islamique qui lui est associé”. que les militaires n’ont pas nommés.

L’armée américaine a annoncé jeudi qu’elle avait mené deux raids en Syrie à un jour d’intervalle, tuant deux cibles clés de l’Etat islamique et leurs associés.

“Cette frappe dégradera la capacité de l’Etat islamique à déstabiliser la région et à frapper nos forces et nos partenaires”, a déclaré le général d’armée Michael Erik Kurilla, qui dirige le commandement central américain, dans un communiqué annonçant le raid et la mort d’al-Umawi. “Nos forces restent dans la région pour assurer la défaite durable de l’Etat islamique.”