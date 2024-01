Les États-Unis mènent des frappes contre les milices soutenues par l’Iran en Irak

Les États-Unis ont mené mercredi de nouvelles frappes au Yémen, détruisant deux missiles anti-navires Houthis visant la mer Rouge et constituant une « menace imminente » pour les navires dans la région.

“Les forces américaines ont identifié les missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région”, a déclaré le commandement central américain, ajoutant que l’armée avait par la suite frappé et détruit les missiles. “auto-défense”.

Cela survient un jour après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé de nouvelles frappes aériennes sur les positions des Houthis au Yémen, ciblant huit installations de stockage et des missiles.

Le Pentagone affirme avoir détruit ou dégradé plus de 25 installations de lancement et de déploiement de missiles, ainsi que plus de 20 missiles, depuis le début des frappes contre le groupe le 11 janvier.

Les attaques des Houthis sur les routes commerciales de la mer Rouge ont provoqué des perturbations majeures dans le transport maritime mondial et ont incité plusieurs pays à renforcer la sécurité dans la région.

L’UE se prépare également à envoyer une mission navale pour protéger les navires en mer Rouge, ont récemment déclaré des diplomates. Le National.