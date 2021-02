Les États-Unis mènent des frappes aériennes de représailles contre les installations de la milice soutenues par l’Iran en Syrie

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, prend la parole lors d’un point de presse au Pentagone, à Washington – AP

Le président américain Joe Biden a dirigé jeudi des frappes aériennes militaires américaines dans l’est de la Syrie contre des installations appartenant à ce que le Pentagone a qualifié de milice soutenue par l’Iran, dans une réponse calibrée aux récentes attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak.

Les frappes, la première action militaire entreprise par l’administration Biden, semblent avoir une portée limitée, ce qui réduit potentiellement le risque d’escalade.

La décision de M. Biden de frapper uniquement en Syrie et non en Irak, du moins pour le moment, donne également au gouvernement irakien une certaine marge de manœuvre alors qu’il mène sa propre enquête sur une attaque du 15 février qui a blessé des Américains.

« Sous la direction du président (Joe) Biden, les forces militaires américaines ont mené plus tôt ce soir des frappes aériennes contre des infrastructures utilisées par des groupes militants soutenus par l’Iran dans l’est de la Syrie », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans un communiqué.

« Le président Biden agira pour protéger le personnel américain et de la coalition. Dans le même temps, nous avons agi de manière délibérée qui vise à désamorcer la situation globale à la fois dans l’est de la Syrie et en Irak », a déclaré M. Kirby.

Il a ajouté que les frappes avaient détruit plusieurs installations à un point de contrôle frontalier utilisé par un certain nombre de groupes militants soutenus par l’Iran, notamment Kata’ib Hezbollah (KH) et Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’il était « confiant dans l’objectif que nous visions, nous savons ce que nous avons atteint ».

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il avait recommandé l'action au président Joe Biden

S’exprimant peu de temps après les frappes aériennes, il a ajouté: « Nous sommes convaincus que cette cible a été utilisée par les mêmes militants chiites qui ont mené les frappes », faisant référence à l’attaque à la roquette du 15 février dans le nord de l’Irak.

M. Austin a déclaré qu’il avait recommandé l’action au président américain.

« Nous avons dit à plusieurs reprises que nous répondrions sur notre calendrier », a déclaré M. Austin. « Nous voulions être sûrs de la connectivité et nous voulions être sûrs d’avoir les bons objectifs. »

Un responsable américain a déclaré que la décision de mener ces frappes visait à envoyer le signal que si les États-Unis voulaient punir les milices, ils ne voulaient pas que la situation dégénère en un conflit plus important.

On ne savait pas quels dommages avaient été causés et s’il y avait eu des victimes de la frappe américaine.

Des frappes militaires américaines de représailles ont eu lieu à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Les attaques à la roquette contre les positions américaines en Irak ont ​​été menées alors que Washington et Téhéran cherchaient un moyen de revenir à l’accord nucléaire de 2015 abandonné par l’ancien président américain Donald Trump.

Il n’était pas clair comment, ou si, la frappe pourrait affecter les efforts des États-Unis pour ramener l’Iran dans une négociation sur les deux parties reprenant le respect de l’accord nucléaire de 2015.

Lors de l’attaque du 15 février, des roquettes ont frappé la base militaire américaine hébergée à l’aéroport international d’Erbil dans la région gérée par les Kurdes, tuant un entrepreneur non américain et blessant un certain nombre d’entrepreneurs américains et un membre des services américains.

Une vue de la scène après une attaque à la roquette devant l'aéroport international d'Erbil

Une autre salve a frappé une base hébergeant les forces américaines au nord de Bagdad quelques jours plus tard, blessant au moins un entrepreneur.

Des roquettes ont frappé lundi la zone verte de Bagdad, qui abrite l’ambassade des États-Unis et d’autres missions diplomatiques.

Plus tôt cette semaine, le Kata’ib Hezbollah, l’une des principales milices irakiennes alignées sur l’Iran, a nié tout rôle dans les récentes attaques à la roquette contre des cibles américaines en Irak.

Certains responsables occidentaux et irakiens affirment que les attaques, souvent revendiquées par des groupes peu connus, sont menées par des militants liés au Kata’ib Hezbollah afin de permettre aux alliés iraniens de harceler les forces américaines sans être tenus pour responsables.

Depuis fin 2019, les États-Unis ont mené des frappes très médiatisées contre la milice Kataib Hezbollah en Irak et en Syrie en réponse à des attaques à la roquette parfois meurtrières contre les forces dirigées par les États-Unis.

Sous l’administration Trump, les allers-retours d’escalator ont attisé les tensions, qui ont abouti au meurtre américain du chef militaire iranien Qassim Soleimani et à une attaque de missiles balistiques iraniens de représailles contre les forces américaines en Irak l’année dernière.