Les États-Unis mènent des frappes aériennes contre les milices soutenues par l’Iran en Irak

CNN

—



Les États-Unis ont mené mardi des frappes aériennes en Irak ciblant des installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran dans le pays, à la suite d’attaques répétées contre les forces américaines, a déclaré le secrétaire à la Défense. Lloyd Austin annoncé dans un communiqué.

Les frappes ont visé trois installations utilisées par le Kataib Hezbollah, soutenu par l’Iran, et d’autres groupes affiliés à Téhéran en Irak.

Austin a déclaré dans le communiqué que les frappes « sont une réponse directe à une série d’attaques croissantes contre le personnel des États-Unis et de la coalition en Irak et en Syrie » par des milices soutenues par l’Iran.

Le Commandement central américain également a publié une déclaration Mardi, les forces américaines ont « mené des frappes aériennes unilatérales » ciblant « le quartier général du KH, les lieux de stockage et d’entraînement pour les capacités de fusées, de missiles et d’UAV d’attaque unidirectionnelle ».

Selon un responsable américain de la défense, les frappes ont été menées sur deux sites dans l’ouest de l’Irak, notamment à Al-Qa’im, près de la frontière syrienne, ainsi qu’à Jurf al-Sakhar, au sud de Bagdad.

“Je suis reconnaissant à la fois pour la compétence et le professionnalisme avec lesquels notre personnel a planifié et mené ces frappes et pour les efforts continus de nos troupes sur le terrain alors qu’elles travaillent avec des partenaires régionaux pour démanteler et dégrader davantage l’EI”, a déclaré Austin dans le communiqué de mardi.

« Le président et moi n’hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour les défendre ainsi que nos intérêts. Nous ne cherchons pas à aggraver le conflit dans la région. Nous sommes tout à fait prêts à prendre des mesures supplémentaires pour protéger nos collaborateurs et nos installations. Nous appelons ces groupes et leurs sponsors iraniens à cesser immédiatement ces attaques », a déclaré Austin. ajoutée.

Ces frappes interviennent quelques jours seulement après que le personnel américain ait été déployé sur la base aérienne d’Al-Asad en Irak. ont été blessés lors d’une attaque de missiles balistiques et de roquettes sur la base. Alors que la plupart des missiles et roquettes ont été interceptés par les défenses aériennes de la base, certains projectiles ont eu un impact, selon le Commandement central américain. dit pendant le weekend.

La première évaluation est que le Kataib Hezbollah était responsable de l’attaque au missile balistique, a déclaré le responsable de la défense.

Le porte-parole du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a déclaré mardi qu’un total de quatre soldats américains avaient reçu un diagnostic de traumatisme crânien à la suite de l’attaque, et que tous avaient depuis repris leurs fonctions.

Les frappes de mardi sont les premières en Irak depuis le début du mois, lorsque les États-Unis ont ciblé un membre d’un groupe mandataire iranien opérant dans le pays qui, selon un responsable américain, avait « du sang américain sur les mains ». Elles surviennent également après de multiples frappes contre les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen au cours de la dernière semaine et demie, alors que les États-Unis cherchent à freiner les actions agressives des groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient dans un contexte de tensions accrues dans la région.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées au moins 151 fois depuis le début des attaques le 17 octobre, selon un responsable américain – 10 jours après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les attaques contre les forces américaines ont alimenté les tensions et les inquiétudes quant à l’éclatement d’un conflit plus large dans la région, en particulier lorsqu’elles sont associées aux attaques régulières contre les navires commerciaux par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen.

« Nous avons continué à assister à des attaques contre nos forces depuis le 17 octobre en Irak et en Syrie. L’attaque à laquelle nous avons assisté ce week-end n’était qu’une attaque à plus grande échelle », a déclaré lundi la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh. “Mais encore une fois, nous ne recherchons pas le conflit, nous ne voulons pas voir cela s’étendre à une guerre régionale, nous ne voulons pas (…) que nos forces continuent d’être mises en danger.”

Les actions américaines contre les milices soutenues par l’Iran en Irak semblent avoir attisé les tensions entre les États-Unis et le gouvernement irakien. Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré à Reuters ce mois-ci, il devrait y avoir un calendrier « rapide » pour le retrait de la coalition dirigée par les États-Unis du pays. Les États-Unis ont affirmé qu’ils étaient présents en Irak à l’invitation de leur gouvernement, dans le cadre de la mission en cours visant à vaincre l’EI.

« Il est nécessaire de réorganiser ces relations afin qu’elles ne soient pas une cible ou une justification pour qu’une partie, interne ou étrangère, altère la stabilité en Irak et dans la région », a déclaré Soudani. Ryder a déclaré mardi au Pentagone qu’il n’était au courant « d’aucune notification officielle » au Pentagone concernant un retrait des forces américaines.

Les États-Unis ont mené un certain nombre de frappes en Irak et en Syrie en réponse aux attaques contre les forces de la coalition, accusant carrément l’Iran de soutenir les milices menant ces attaques.

En octobre, à la suite de frappes aériennes américaines sur des installations liées aux milices soutenues par l’Iran, un un haut responsable de la défense a déclaré Téhéran était « le centre de gravité » des attaques, et « les empreintes iraniennes sont partout ».

“Téhéran et les hauts dirigeants iraniens financent, arment, équipent, entraînent et dirigent toute une pléthore de milices à travers la région, et ils ont intensifié leurs attaques contre les forces américaines depuis le 17 octobre, c’est pourquoi nous avons pris des mesures d’autodéfense”, a déclaré le communiqué. a déclaré un responsable.

Alors que les attaques en Irak et en Syrie se poursuivent, les États-Unis ont également géré des attaques régulières des Houthis au Yémen contre des navires commerciaux. Les grèves de mardi ont suivi frappes contre les Houthis lundi, menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui, selon un haut responsable, ont réussi à frapper des sites de stockage d’armes, des systèmes de drones et des missiles.

Il s’agit de la huitième série de frappes contre les Houthis par l’armée américaine en une dizaine de jours.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.