Les États-Unis mènent de nouvelles frappes contre des missiles Houthis au Yémen et en Irak | Actualités militaires

L’armée américaine a lancé de nouvelles frappes au Yémen contre des missiles antinavires Houthis et des installations en Irak, ciblant des groupes armés soutenus par l’Iran qui, selon elle, étaient à l’origine d’attaques de missiles et de drones contre les troupes américaines en Irak et en Syrie.

Les frappes au Yémen, qui ont eu lieu mercredi à 2h30 (23h30 GMT mardi) sont les dernières attaques contre le groupe aligné sur l’Iran, qui attaque des navires dans la mer Rouge et a prévenu qu’il ne s’arrêterait pas.

“Les forces américaines ont identifié les missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu’ils représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région”, a déclaré le commandement central militaire, ajoutant que deux missiles avaient été détruits lors d'”auto-attaques”. la défense”.

Les Houthis, qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen et soutiennent le Hamas, affirment que leurs attaques sont en solidarité avec les Palestiniens dans le contexte des bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza.

Le CENTCOM américain détruit les missiles antinavires de deux terroristes houthis Le 24 janvier, vers 2 h 30 (heure de Sanaa), les forces du commandement central américain ont mené des frappes contre deux missiles antinavires houthis pointés vers le sud de la mer Rouge et prêts à être lancés. NOUS… pic.twitter.com/l3CMPrDx92 – Commandement central américain (@CENTCOM) 24 janvier 2024

Le ministère palestinien de la Santé affirme que plus de 25 000 personnes ont été tuées et plus de 63 000 blessées dans les attaques israéliennes sur Gaza suite à l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui, selon les responsables israéliens, a tué 1 139 personnes.

Depuis que les États-Unis et leurs alliés ont commencé à attaquer les sites militaires des Houthis le 11 janvier, le Pentagone affirme avoir détruit ou dégradé plus de 25 installations de lancement et de déploiement de missiles, plus de 20 missiles, tout en frappant des drones, des radars côtiers et les capacités de surveillance aérienne du groupe. et des zones de stockage d’armes.

Grèves en Irak

Par ailleurs, mercredi, les États-Unis ont ciblé des sites utilisés par des groupes armés soutenus par l’Iran en Irak, a annoncé le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, quelques jours après l’attaque des troupes américaines dans le pays.

Samedi, quatre membres du personnel américain ont subi des traumatismes crâniens après que la base aérienne d’Ain al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, a été touchée par plusieurs missiles balistiques et roquettes qui auraient été tirés par des militants soutenus par l’Iran.

“Les forces militaires américaines ont mené des frappes nécessaires et proportionnées sur trois installations utilisées par la milice Kataib Hezbollah soutenue par l’Iran et d’autres groupes affiliés à l’Iran en Irak”, a déclaré Austin dans un communiqué. déclaration.

« Ces frappes de précision sont une réponse directe à une série d’attaques croissantes contre le personnel américain et de la coalition en Irak et en Syrie par des milices parrainées par l’Iran », a-t-il noté.

Le porte-parole militaire du Kataib Hezbollah, Jaafar al-Husseini, a déclaré dans un message sur X que le groupe continuerait de cibler les « bases ennemies » jusqu’à la fin du siège israélien à Gaza et a pointé du doigt le soutien américain à la campagne israélienne.

Des sources irakiennes ont indiqué qu’au moins deux personnes avaient été tuées et deux autres blessées lors des dernières frappes à Jurf al-Sakhar, au sud de la capitale Bagdad, ainsi que dans la région d’al-Qaim, à la frontière avec la Syrie.

L’armée irakienne a déclaré que l’attaque américaine avait porté atteinte à « la sécurité et à la stabilité » du pays.

“Cet acte inacceptable sape des années de coopération, viole de manière flagrante la souveraineté de l’Irak et conduit à une escalade irresponsable à un moment où la région est confrontée au danger d’une expansion du conflit à cause de la guerre d’extermination immorale à laquelle le peuple palestinien est confronté”, a déclaré le général Yahya Rasool. a été cité par l’agence de presse irakienne.

Un haut responsable irakien a déclaré que les raids aériens américains « ne contribuent pas à ramener le calme ». « La partie américaine devrait faire pression pour mettre un terme aux [Israeli] offensive à Gaza plutôt que de cibler et de bombarder les bases d’un organisme national irakien », a déclaré Qasim al-Araji, conseiller à la sécurité nationale, dans un article sur X.

Il faisait référence aux Forces de mobilisation populaire (FMP), également connues sous le nom de Hachd al-Shaabi, une alliance d’anciens groupes paramilitaires alignés sur l’Iran et désormais intégrés aux forces armées irakiennes.

L’Irak a également condamné les précédentes attaques de ce type, le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani appelant au départ des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis présentes dans le pays.





Dans le même temps, le Financial Times a rapporté mercredi que les États-Unis avaient demandé à la Chine d’exhorter l’Iran à maîtriser les rebelles Houthis, mais n’ont vu que peu de signes d’aide de la part de Pékin. Washington a soulevé la question à plusieurs reprises auprès de hauts responsables chinois au cours des trois derniers mois, selon le communiqué.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également soulevé la question avec son homologue chinois, selon le rapport, ajoutant que les responsables américains estiment qu’il y a peu de preuves que la Chine ait exercé une quelconque pression sur l’Iran pour retenir les Houthis au-delà d’une légère déclaration publiée par Pékin la semaine dernière.