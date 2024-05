Les États-Unis menacent les banques allemandes de sanctions – Reuters — RT World News

Le secrétaire au Trésor a exhorté les institutions financières à se conformer aux restrictions imposées à la Russie sous peine de sanctions.

Les dirigeants des banques allemandes doivent se conformer davantage aux sanctions contre la Russie et mettre fin à toute tentative visant à les contourner, a prévenu mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d’une réunion avec des banquiers à Francfort, selon Reuters.

Le responsable américain aurait souligné que la Russie ne devait pas être autorisée à acquérir « marchandises sensibles » pour aider son opération militaire en Ukraine, et a averti que Washington a désormais le pouvoir de frapper les banques étrangères avec des sanctions secondaires si elles sont soupçonnées d’aider les transactions liées à l’armée russe.

« J’exhorte toutes les institutions ici à prendre des mesures de conformité renforcées et à se concentrer davantage sur les tentatives d’évasion russe. » » a déclaré Yellen, avertissant que ceux qui ne le feraient pas pourraient se voir empêcher d’utiliser le dollar américain.

Reuters a rapporté qu'elle avait également demandé aux dirigeants de veiller au respect des sanctions dans leurs succursales et filiales étrangères, et de contacter les clients des correspondants bancaires étrangers pour qu'ils fassent de même, en particulier dans les juridictions à haut risque.















Yellen a suggéré que la Russie est désormais « désespéré » pour obtenir des biens essentiels de l’Allemagne et des États-Unis, et que ces pays doivent « restons vigilants pour empêcher le Kremlin d’approvisionner sa base industrielle de défense et d’accéder à nos systèmes financiers pour ce faire. »

Plus tôt ce mois-ci, Reuters a également rapporté que le Trésor américain avait menacé de couper l’accès de Raiffeisen Bank International (RBI) au système financier américain en raison de la poursuite de ses activités en Russie.

La banque autrichienne est l’une des rares banques étrangères à n’avoir pas encore suspendu ses opérations en Russie malgré les sanctions occidentales. Cependant, dans une lettre consultée par Reuters, le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a averti que la présence continue de la RBI en Russie menaçait la sécurité nationale des États-Unis et a suggéré de restreindre son accès au dollar américain.

Après l’avertissement, RBI a annoncé qu’elle n’étendrait plus ses activités en Russie, tandis qu’un porte-parole du groupe a déclaré qu’il avait « réduit significativement » sa présence dans le pays pour atténuer les risques de sanctions.

« RBI continuera à travailler à la déconsolidation de sa filiale russe », a déclaré le porte-parole à Reuters.

La Banque centrale européenne a également fait pression sur toutes les banques de la zone euro pour qu’elles accélèrent leur retrait de Russie sous peine de sanctions américaines – et leur a demandé de soumettre un rapport. « plan d’action » d’ici le mois prochain, détaillant comment ils suspendront leurs opérations dans le pays.