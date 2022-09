Washington répondra en nature si Moscou utilise des ADM en Ukraine, a promis le conseiller à la sécurité nationale de Biden

Les États-Unis riposteront avec force si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine, a déclaré dimanche à CBS le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, déclarant que les référendums dans les républiques du Donbass et les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporozhye n’avaient pas modifié le soutien de Washington à Kiev. .

“Toute utilisation d’armes nucléaires aura des conséquences catastrophiques pour la Russie», a déclaré Sullivan dans l’émission Face the Nation du réseau, expliquant que l’administration Biden avait déclaré à Moscou à la fois en privé à des « niveaux très élevés » et publiquement que «les États-Unis et nos alliés réagiront de manière décisive si la Russie utilise des armes nucléaires.”

Sullivan a également révélé que Washington gardait «un oeil attentif” sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Afin de réduire les risques d’incident catastrophique, l’installation a été placée en arrêt à froid en réponse aux bombardements constants que les deux parties s’accusent mutuellement.

Lire la suite Les États-Unis et leurs alliés rejettent les référendums

Cependant, l’usine est toujours en activité. L’Agence internationale de l’énergie atomique, qui a visité le site au début du mois, a identifié un “besoin urgent de mesures provisoires pour prévenir un accident nucléaire», plus précisément le «création immédiate d’une zone de sûreté et de sécurité nucléaire.” L’AIEA, cependant, n’a pas mentionné le coupable derrière les attaques, bien que la Russie ait fourni des preuves pointant vers la partie ukrainienne.

Les États-Unis et leurs alliés ont condamné les référendums, qui sont toujours en cours, comme «illégitime», jurant de ne pas reconnaître les résultats car les votes «ne respecte en aucun cas les normes démocratiques», bien que des observateurs internationaux de plusieurs pays se soient portés volontaires pour venir dans les régions pour vérifier le vote.

Les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont ​​déclaré leur indépendance en 2014 et ont été reconnues comme États indépendants par la Russie en février 2022, huit ans après avoir initialement voté pour l’autonomie lors de référendums écrasants à la suite du coup d’État soutenu par les États-Unis à Kiev. La plupart des régions de Kherson et de Zaporozhye sont sous contrôle russe depuis mars.