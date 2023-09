Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos de l’accord sur les armes avec la Russie et affirment que le pays « en paiera le prix »

La Corée du Nord « paiera le prix » si elle conclut un accord visant à fournir des armes à la Russie dans le contexte de l’invasion en cours de l’Ukraine, a prévenu l’administration du président Biden.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a fait ces commentaires lors d’un point de presse mardi, en réponse aux informations selon lesquelles le dictateur nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine pourraient se rencontrer en personne.

« [This] « Cela ne va pas donner une bonne image de la Corée du Nord et elle en paiera le prix au sein de la communauté internationale », a déclaré Sullivan. « Nous continuerons d’appeler la Corée du Nord à respecter ses engagements publics de ne pas fournir d’armes à la Russie, ce qui mettrait fin à en tuant des Ukrainiens. »

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a annoncé lundi qu’une rencontre en personne entre Kim et Poutine était possible. Kim pourrait se rendre à Moscou dès la semaine prochaine.

L’accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie « avance activement », déclare le Conseil national de sécurité

La Russie a toutefois rejeté les questions concernant les négociations. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il « ne pouvait pas » confirmer les pourparlers et a déclaré qu’il n’y avait « rien à dire ».

LA CORÉE DU NORD SIMULE UNE ATTAQUE NUCLÉAIRE MASSIVE DE « TERRE BRÛLÉE » CONTRE LA CORÉE DU SUD, COMPRENANT LA CONQUÊTE DE RIVAL

Poutine souhaite que la Corée du Nord fournisse à la Russie des obus d’artillerie et des missiles antichar, et en échange, Kim souhaite que la Russie fournisse à la Corée du Nord une technologie avancée pour les satellites et les sous-marins à propulsion nucléaire, ont déclaré des sources au New York Times. De plus, Kim souhaite une aide alimentaire pour son pays affamé.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré la semaine dernière que les « négociations sur les armements » entre les deux adversaires américains « avançaient activement ».

LA CORÉE DU NORD TIRE 2 MISSILES BALISTIQUES DANS LA MER AU MILIEU NOUS ET EXERCICES MILITAIRES DE LA CORÉE DU SUD

« Après ces négociations, des discussions de haut niveau pourraient se poursuivre dans les mois à venir. Désormais, parmi ces accords potentiels, la Russie recevrait de la RPDC des quantités importantes et de multiples types de munitions, que l’armée russe envisage d’utiliser en Ukraine », a déclaré Kirby lors de la conférence de presse. temps.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Corée du Nord est devenue de plus en plus agressive envers la Corée du Sud et le Japon ces derniers mois, tirant un nombre record d’essais de missiles. Le pays a également échoué à deux reprises à mettre un satellite en orbite cette année, une troisième tentative étant prévue pour octobre.

Reuters a contribué à ce rapport.