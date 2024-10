Les États-Unis menacent Israël de réduire leurs livraisons d’armes — RT World News

L’aide humanitaire doit arriver à Gaza dans les 30 jours, sinon certaines expéditions militaires s’arrêteront, a déclaré Washington

Le Pentagone et le Département d’État ont alerté Israël qu’à moins que la situation humanitaire à Gaza ne s’améliore dans les 30 jours, les États-Unis pourraient devoir suspendre toute livraison d’aide militaire.

Les États-Unis ont fourni à Israël près de 18 milliards de dollars d’armes, de munitions et d’autres aides depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël en octobre 2023. Une telle aide est conditionnée au respect du droit international et du droit humanitaire international, ont déclaré des responsables.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken ont envoyé lundi une lettre au ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et au ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, les alertant que les livraisons d’aide humanitaire à Gaza ont considérablement diminué et leur donnant 30 jours pour mettre en œuvre. des « mesures concrètes » pour améliorer la situation.

« Le fait de ne pas démontrer un engagement durable à mettre en œuvre et à maintenir ces mesures pourrait avoir des implications sur la politique américaine en vertu du NSM-20 et sur la législation américaine pertinente », Blinken et Austin ont écrit. NSM-20 est un mémorandum publié par le président Joe Biden en février 2023, qui stipule que les destinataires d’armes américaines doivent fournir « des assurances écrites crédibles et fiables » qu’ils respecteraient le droit international.

🚨🇺🇸🇮🇱Le secrétaire d’État Blinken et le secrétaire à la Défense Austin ont envoyé lundi une lettre à Israël exigeant qu’il prenne des mesures dans les 30 jours pour améliorer la situation humanitaire à Gaza afin d’éviter les conséquences de la loi américaine sur l’aide militaire américaine à Israël. Voir lettre ici : pic.twitter.com/N9DDMqsL7u – Barak Ravid (@BarakRavid) 15 octobre 2024

La correspondance privée « Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes quant aux niveaux d’aide humanitaire qui parviennent à Gaza », Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré mardi aux journalistes.

Miller a ajouté qu’une lettre similaire avait été envoyée en avril. Même si les livraisons d’aide à Gaza se sont améliorées pendant un certain temps, elles se sont depuis améliorées. « Chuté de plus de 50% », et le montant de l’aide entrant dans l’enclave palestinienne en guerre en septembre était « le plus bas de tous les mois de l’année écoulée », les responsables ont écrit.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la lettre avait été motivée par « une diminution marquée de l’aide humanitaire, ce qui nous inquiète ».

Si Kirby n’a pas commenté la menace de limiter l’aide militaire, Miller a également souligné le NSM-20, qui a mis en place les exigences humanitaires.















« Il existe des dispositions dans la loi américaine qui nous obligent à effectuer certaines certifications. Et pour obtenir ces certifications, nous devons veiller à ce qu’Israël ne refuse pas arbitrairement l’arrivée de l’aide humanitaire à Gaza. » » dit Miller.

Selon les médias israéliens, les restrictions du NSM-20 ne s’appliquent pas aux « défensive » des équipements tels que le système Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), récemment envoyé en Israël pour aider à contrer une autre attaque de missile iranienne.

Des sources de la défense israélienne ont déclaré au Jerusalem Post que le Premier ministre Benjamin Netanyahu pourrait n’avoir d’autre choix que de se conformer aux exigences américaines, même si cela signifie renoncer au projet annoncé d’assiéger le Hamas dans le nord de Gaza.

Washington a également publiquement appelé Jérusalem-Ouest à renoncer à une campagne militaire contre le Hezbollah au Liban, en faveur de la diplomatie.

Le délai de 30 jours repousse la décision éventuelle de suspendre l’aide militaire à Israël bien au-delà de la prochaine élection présidentielle américaine, au cours de laquelle la vice-présidente sortante Kamala Harris a eu du mal à mobiliser les électeurs palestiniens et arabo-américains dans les bastions traditionnels des démocrates, en en partie à cause du soutien de l’administration actuelle à Israël.