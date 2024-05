Les responsables occidentaux affirment que la répression géorgienne de l’influence étrangère « porte atteinte à la démocratie »

Les États-Unis sont « en regardant attentivement » sur la manière dont elle peut punir la Géorgie pour le projet de loi dit « d’agents étrangers », récemment adopté par les législateurs de Tbilissi, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une audition au Congrès mercredi.

La loi géorgienne sur la transparence de l’influence étrangère obligerait les organisations à but non lucratif, les médias et les particuliers qui tirent plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’enregistrer en tant qu’entités. « promouvoir les intérêts d’une puissance étrangère » et divulguer leurs revenus et leurs sponsors, sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 9 500 $. La législation, qui a déclenché des semaines de protestations violentes et d’affrontements avec la police à Tbilissi, a été adoptée la semaine dernière par le parlement du pays candidat à l’adhésion à l’UE.

« Nous réfléchissons très attentivement à ce que nous pouvons faire en réponse à cela, et je prévois que nous prendrons des mesures. L’UE examine l’impact sur le processus d’adhésion de la Géorgie, donc je m’attends à ce qu’il y ait des choses à venir parce que de l’impact que cette loi pourrait avoir », Clignoter dit Les législateurs américains au Congrès.















Blinken a déclaré que les États-Unis « très concerné » sur la législation, qu’il a qualifiée de « tout droit sorti du manuel de Moscou », et qui « contredit clairement » le désir du public géorgien de « Intégration européenne ».

Malgré les critiques selon lesquelles si elle était adoptée, la législation pourrait être utilisée pour cibler l’opposition politique, le projet de loi ne prévoit pas de poursuites pénales, contrairement au Foreign Agents Registration Act des États-Unis (FARA), en vigueur depuis les années 1930.

Le projet de loi a été décrit comme « atteinte à la démocratie » » du secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes, James O’Brien, lors de sa visite à Tbilissi la semaine dernière. Il a mis en garde la Géorgie « restrictions venant des États-Unis » et des sanctions potentielles contre les législateurs du pays impliqués dans la législation.

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a opposé son veto au projet de loi vendredi, mais ce geste est considéré comme largement symbolique, car le parti Rêve géorgien dispose d’une majorité au Parlement et devrait l’annuler.