Un dirigeant houthi de haut rang a accusé les États-Unis de participer au meurtre de civils yéménites pour assurer la longévité de son industrie de défense, ajoutant que Washington est la «source» de la violence dans le pays.

Mohammed Ali al-Houthi, le cousin du chef du mouvement Houthi et le président du Comité révolutionnaire suprême du Yémen, a condamné avec acharnement le soutien américain à l’invasion du Yémen menée par l’Arabie saoudite il y a cinq ans et demi.

L’Amérique continue de tuer le peuple yéménite pour faire fonctionner les usines d’armes, réduire le chômage, [and] rembourser les dettes en échange de l’argent du Golfe.

Il a accusé Washington de mettre en œuvre les plans de la «Ennemi israélien», ajoutant que les États-Unis sont le «Source du meurtre» au Yémen.

Le responsable houthi a déclaré que des armes américaines étaient utilisées pour «Massacres» et le peuple du Yémen «Réveillez-vous au son des explosions de bombes américaines» qui tuent «Les enfants, les femmes et les personnes âgées.»

Une coalition dirigée par Riyad a lancé une intervention militaire au Yémen en mars 2015, après la prise du pouvoir par les Houthis. La guerre civile a éclaté au Yémen à la fin de 2014, lorsque la milice houthie soutenue par l’Iran a forcé le gouvernement du président Abd-Rabbu Mansour Hadi à quitter la capitale, Sanaa. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement Hadi.

La campagne de bombardements saoudiens et son blocus naval ont porté un coup dur aux civils, compliquant considérablement une épidémie mortelle de choléra et poussant des milliers de familles au bord de la famine. Plus de 100 000 personnes sont mortes dans le conflit, l’ONU et d’autres organisations internationales décrivant la guerre comme l’une des pires catastrophes humanitaires de mémoire récente.

L’administration Trump n’a pas regretté les ventes d’armes américaines à l’Arabie saoudite et à d’autres États du Golfe qui font la guerre au Yémen. Le président américain a fait la promotion de ces accords en tant que créateur d’emplois majeur pour les États-Unis, bien qu’il ait été accusé de gonfler énormément le nombre d’emplois que ces accords créent réellement. L’année dernière, Trump a utilisé son droit de veto pour faire passer des ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis d’une valeur de 8,1 milliards de dollars, faisant valoir que les tentatives du Congrès de bloquer les accords «Affaiblirait la compétitivité mondiale de l’Amérique.»

