Le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de « une hostilité injuste et scandaleuse » envers Pyongyang et Moscou, affirmant que cela montre la mentalité hégémonique de Washington basée sur la logique de la guerre froide.

« La répugnance aveugle des États-Unis à l’égard des relations entre la Corée du Nord et la Russie révèle seulement qu’ils manquent de puissance et d’esprit dans la confrontation avec les pays indépendants anti-impérialistes. » Im Chon Il a déclaré dimanche dans un communiqué.

L’alliance de sécurité entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon – ainsi que le bloc militaire de l’OTAN dirigé par Washington – sont « entités de type cancer mettant en péril l’ordre international » a affirmé le diplomate, décrivant l’OTAN comme « le cerveau de la crise ukrainienne ».

J’ai poursuivi en disant que les relations entre la Corée du Nord et la Russie ont atteint «le summum du développement » en raison des actions des États-Unis et de leurs alliés, qui « sont allés à l’extrême dans leurs démarches de confrontation et de division pour obtenir l’hégémonie. »

La Corée du Nord entend renforcer davantage ses liens avec la Russie et d’autres »pays souverains indépendants » pour « dissuader la menace militaire des impérialistes… et défendre fermement la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le reste du monde », a insisté le diplomate.

Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a passé près d’une semaine en Russie et est arrivé en Extrême-Orient en train. Au cours de sa visite, il a rencontré le président russe Vladimir Poutine, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres responsables. Entre autres choses, Kim a visité le cosmodrome de Vostochny, inspecté des usines d’aviation militaire et civile et a découvert les bombardiers stratégiques et les avions de combat russes à capacité nucléaire, y compris un avion MiG-31 armé du missile hypersonique Kinzhal.

La visite a suscité de sérieuses inquiétudes à Séoul et à Washington, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol affirmant que « La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est illégale et injuste car elle contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et à diverses autres sanctions internationales. »

Des propos similaires ont été tenus par des responsables américains, qui ont également émis l’hypothèse que Poutine et Kim avaient discuté de la fourniture d’obus par la Corée du Nord à la Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a averti que si Moscou et Pyongyang « Décidons d’aller de l’avant avec une sorte de vente d’armes, eh bien, évidemment, nous en prendrons la mesure et nous traiterons cela de manière appropriée. »

Poutine a déclaré le mois dernier que la Russie avait l’intention de construire « bonnes relations de voisinage » avec la Corée du Nord. « Nous ne violons jamais rien et dans ce cas, nous n’avons pas l’intention de violer quoi que ce soit », » a déclaré le dirigeant russe, faisant référence aux affirmations selon lesquelles la coopération entre Moscou et Pyongyang violerait les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord. Il n’a été fait aucune mention de contrats d’armement signés lors de la visite de Kim en Russie, ni par Moscou ni par Pyongyang.