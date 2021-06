Les États-Unis, Malte et la Croatie sont sur la liste lorsque le gouvernement fait une annonce de vacances Covid CE jeudi

UN EXPERT AVERTIT QUE LES JEUNES HOMMES POURRAIENT PROPAGER LA COVID EN REGARDANT LE FOOTBALL AVEC LEURS COACHES

Les jeunes hommes qui regardent le football à la maison avec leurs camarades pourraient propager Covid, a prévenu un expert.

Le professeur Stephen Reicher, membre du sous-comité Sage consultatif sur les sciences du comportement, a déclaré que « les personnes à la maison ne prenant pas de précautions » sont la principale préoccupation, plutôt que les fans lors des matchs.

Le professeur de l’Université de St Andrews a déclaré que de nouvelles données en provenance d’Écosse montrent que le taux d’infection est désormais trois fois plus élevé pour les jeunes hommes.

« J’ai vu hier des données d’Écosse montrant que, alors qu’il y a deux ou trois semaines, le rapport hommes/femmes, hommes et femmes, qui contractent des infections est à peu près le même, maintenant il est environ trois fois plus élevé pour les hommes plus jeunes, et l’explication évidente pour ce sont des gens qui se réunissent à la maison, oubliant les restrictions », a-t-il déclaré.

Le coronavirus est connu pour se propager plus facilement à l’intérieur avec une ventilation limitée, les personnes étant plus susceptibles de partager des collations et des boissons, ce qui ajoute à la possibilité de transmission.