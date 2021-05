Les États-Unis maintiennent les restrictions de voyage de Covid aux frontières terrestres du Canada et du Mexique

Le commerce et les voyages essentiels seront toujours autorisés, a tweeté le DHS.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le Canada et le Mexique pour alléger en toute sécurité les restrictions à mesure que les conditions s’améliorent », a déclaré le ministère de la Sécurité intérieure sur Twitter.

Les États-Unis continueront d’appliquer les restrictions liées aux coronavirus sur les voyages non essentiels à travers les frontières terrestres américaines jusqu’au 21 juin, a annoncé jeudi l’administration Biden.

Le DHS a initialement mis en place des restrictions aux voyages transfrontaliers le 20 avril 2020, sous le président Donald Trump de l’époque, plus d’un mois après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus était devenu une pandémie.

La décision de l’administration de maintenir les restrictions en place pendant un mois supplémentaire a été annoncée dans un contexte de baisse des infections et des décès à Covid aux États-Unis, qui ont administré plus de 277 millions de doses de vaccin, 47% de la population ayant reçu au moins une injection à ce jour. .

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont modifié leurs directives sur les masques, disant aux Américains qu’ils n’avaient plus besoin de porter des masques préventifs dans la plupart des contextes une fois qu’ils ont été complètement vaccinés.

Mais le président Joe Biden et ses responsables de la santé avertissent toujours que le pays ne s’est pas encore débarrassé de la pandémie, d’autant plus que des variantes hautement transmissibles de Covid qui prolifèrent dans d’autres pays apparaissent aux États-Unis.