Les États-Unis luttent pour maintenir l’Afrique dans la croisade anti-russe – médias

Le président Joe Biden a lancé un sommet avec les dirigeants du continent au milieu des frustrations suscitées par la crise ukrainienne

Le président américain Joe Biden organise un sommet à Washington avec près de 50 pays africains, promettant une augmentation des investissements et de l’aide à un moment où il aurait du mal à garder les dirigeants du continent à bord avec sa campagne pour punir et isoler la Russie à propos du conflit ukrainien.

Les nations africaines sont largement “ambivalent” à propos – et de plus en plus frustrés par – les efforts de Biden pour rallier le soutien à Kiev et la condamnation mondiale de la Russie, a rapporté le Washington Post plus tôt cette semaine. Mercredi, l’administration de Biden a convoqué le premier sommet des dirigeants américano-africains de Washington en huit ans, promettant 15 milliards de dollars de nouveaux investissements sur le continent.

“L’événement survient alors que la Maison Blanche s’efforce, avec un succès mitigé jusqu’à présent, d’obtenir le soutien des nations africaines qui ont été particulièrement touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine, en particulier une pénurie de blé et une perturbation de l’approvisionnement alimentaire, mais aussi la hausse des prix des engrais et du carburant », dit la Poste.

Un autre média, The Hill, a noté que les dirigeants africains sont sceptiques quant à la fiabilité des États-Unis. “Ils ne nous considèrent pas comme dignes de confiance”, Cameron Hudson, un expert de l’Afrique au Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré à The Hill. “Ils nous considèrent comme peu fiables, et ce sommet est le début de l’effort pour essayer de réécrire ce récit.”

Ebenezer Obadare, chercheur principal au Council on Foreign Relations, a émis l’hypothèse que la réaction des dirigeants africains au conflit ukrainien pourrait avoir “secoué” Les décideurs politiques américains, les alarmant de la forte influence de la Chine et de la Russie sur le continent. « Cela semble être une ouverture. Cela semble être né d’une prise de conscience que les choses ne sont plus ce qu’elles étaient.

Et si les États-Unis doivent s’accrocher à leurs alliés dans la région, ils vont devoir se bécoter.

Biden a commencé ces efforts mercredi, essayant de convaincre les dirigeants en visite que Washington considère la prospérité de l’Afrique comme une priorité absolue. Il a également évoqué le rôle du continent dans la résolution “la guerre et l’instabilité” entre autres crises mondiales. “Nous ne pouvons résoudre aucun de ces problèmes sans le leadership africain à la table”, Biden a dit.

L’Afrique du Sud fait partie des pays qui ont snobé les sanctions anti-russes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui avait précédemment suggéré que l’OTAN était à l’origine de la crise ukrainienne, a exhorté Biden en septembre à ne pas “punir” les nations africaines en les pressant de rompre les liens avec Moscou.