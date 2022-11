L’Iran ne sera jamais éliminé par une opération de déstabilisation soutenue par les États-Unis, a déclaré le président Ebrahim Raisi aux étudiants

Les États-Unis ont tenté de déstabiliser l’Iran comme ils l’ont fait en Libye et en Syrie, en encourageant les troubles et les émeutes sous couvert de protestations légitimes, a déclaré samedi le président Ebrahim Raisi à un groupe d’étudiants participant aux camps universitaires d’élite Path of Progress, ajoutant que l’effort avait échoué et l’Iran était en sécurité.

“Les Américains et nos ennemis ont cherché à rendre le pays peu sûr en mettant en œuvre des exemples de leur travail en Libye et en Syrie, mais ils n’ont rien obtenu sauf l’échec“, a déclaré le chef. Soulignant que «troubles et tentatives de perturber le pays» étaient qualitativement différents de «protestations“, Raisi a observé que”les émeutiers et ceux qui créent l’insécurité doivent être traités de manière décisive.”

Faisant allusion à “avancées« méconnu même des élites iraniennes, le président s’est vanté que les meilleurs chercheurs du pays avaient »réussi à faire avancer le pays face aux restrictions et aux sanctions», déclenchant la jalousie des adversaires de Téhéran.

Les Iraniens ont célébré vendredi la Journée nationale contre l’arrogance mondiale, l’anniversaire de la prise de contrôle en 1979 de l’ambassade des États-Unis à Téhéran, un événement clé de la révolution qui a donné naissance à la République islamique. Des milliers d’Iraniens sont descendus dans la rue pour soutenir leur gouvernement.

Les États-Unis ont soutenu des groupes d’opposition militants en Libye et en Syrie dans leurs efforts pour imposer un changement de régime à ces pays, deux des «sept pays en cinq ans» Le général américain Wesley Clark a tristement révélé que Washington cherchait à renverser sous l’administration Bush. Alors que la Libye, qui affichait autrefois le niveau de vie le plus élevé d’Afrique, est rapidement devenue un État en déliquescence après le meurtre brutal de Mouammar Kadhafi, le président syrien Bashar Assad a réussi à survivre – politiquement et littéralement – avec l’aide de l’Iran et de la Russie.

Alors que l’Iran figurait également sur la liste des choses à faire pour le changement de régime de Clark, les États-Unis se sont largement appuyés sur le financement des groupes de la société civile plutôt que de soutenir ouvertement les terroristes dans leurs efforts pour renverser l’État. Téhéran a accusé les États-Unis et le Royaume-Uni d’être directement impliqués dans les récentes émeutes sous prétexte de protester contre la mort de Mahsa Amini, la femme kurde de 22 ans décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir porté son hijab de manière inappropriée. Alors que les manifestants affirment qu’elle a été battue, les images de vidéosurveillance ne montrent aucune agression de ce type et un coroner a jugé que sa mort était le résultat d’une maladie.

Le président américain Joe Biden a pratiquement admis le rôle principal de Washington dans les manifestations, déclarant jeudi : «nous allons libérer l’Iran.” Raisi a répondu que l’Iran avait été libéré il y a 43 ans.