Les États-Unis, l’UE, le G7 et l’Australie annoncent un nouveau plafonnement des prix des produits pétroliers russes

Les États-Unis et leurs alliés tentent de limiter davantage la capacité de la Russie à gagner de l’argent et à financer ses efforts de guerre avec de nouvelles limites de prix sur des produits comme l’essence et le mazout, a annoncé vendredi un haut responsable du Trésor – s’ajoutant aux sanctions sur les ventes d’énergie russes en réponse au pays. invasion de l’Ukraine.

“Notre intention n’est pas de faire s’effondrer l’économie russe”, a déclaré le responsable aux journalistes vendredi. “Notre intention est de rendre impossible pour le Kremlin de continuer à faire le choix de soutenir l’économie et aussi de payer pour sa guerre.”

L’accord entre les États-Unis, le G7, l’Union européenne et l’Australie impose un plafond de prix sur les “produits pétroliers d’origine russe transportés par mer”, a déclaré le département américain du Trésor. Il existe deux niveaux de prix : l’un s’applique aux produits pétroliers “premium-to-crude” comme le diesel, le kérosène et l’essence, qui seront plafonnés à 100 USD le baril, et les produits pétroliers “discount-to-crude” comme le mazout, qui sera plafonné à 45 $ US le baril.

“La chose sur laquelle nous nous concentrons est de couper les revenus”, a déclaré le responsable. «Nous nous attaquons également à leur complexe militaire industrialisé et à leur chaîne d’approvisionnement afin qu’ils ne puissent pas utiliser l’argent dont ils disposent pour acheter les armes dont ils ont besoin. Notre approche à cet égard consiste vraiment à rechercher les éléments cruciaux pour l’effort de guerre du Kremlin et sa capacité à soutenir son économie.

En décembre, le même groupe a mis en place un plafonnement des prix du pétrole brut – qui, selon le responsable du Trésor, entravait déjà la capacité de la Russie à financer la guerre. Ils ont ajouté que la Russie avait “ouvertement reconnu” que le plafonnement des prix nuisait à l’économie du pays. Les données publiées par la Russie ont montré que les recettes fiscales mensuelles provenant des ventes d’énergie ont diminué de 46 % par rapport au mois précédent.

Les responsables ont ignoré les informations selon lesquelles, malgré de nombreuses sanctions, l’économie russe devrait encore rebondir et pourrait même dépasser l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Le haut responsable du Trésor a déclaré qu’économiquement, le pays “ne fonctionne plus comme une économie normale”.

«Ils l’ont en grande partie fermé, ce qui signifie que si vous avez de l’argent de la Russie, ils vous laisseront continuer à mettre de l’argent en Russie, mais vous ne pouvez pas retirer d’argent. Ils n’autorisent plus l’entrée de capitaux étrangers en Russie », a déclaré le responsable. “Ils ont besoin de dépenser plus d’argent pour soutenir leur économie car ils deviennent une économie fermée.”

La réalité, a déclaré le responsable, est que le déficit budgétaire de la Russie augmente « parce que la guerre leur coûte plus d’argent » parce que la « bravoure du peuple ukrainien » et les « armes » les ont surpris.