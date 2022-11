Les États-Unis l’ont fait. L’UE pourrait. Pourquoi le Canada ne mettra pas la garde révolutionnaire iranienne sur sa liste terroriste

Alors que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien met en garde contre la répression des manifestations de rue, l’Union européenne et l’Allemagne se demandent s’ils devraient rejoindre des pays comme les États-Unis et désigner officiellement la milice comme une organisation terroriste.

Les manifestations, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, décédée le 16 septembre après avoir été détenue pour avoir prétendument violé le code vestimentaire islamique strict du pays pour les femmes, ont incité le Canada à prendre des mesures contre l’Iran et à condamner le CGRI.

Le gouvernement fédéral a qualifié le CGRI d’organisation terroriste, décrit ses dirigeants comme des terroristes et annoncé des mesures pour rendre certains membres du groupe inadmissibles au Canada. De plus, le gouvernement continue de répertorier une branche du CGRI, sa force expéditionnaire Al-Qods, comme une entité terroriste.

Pourtant, malgré les appels du Parti conservateur fédéral, des militants et de l’Association des familles des victimes du vol PS752, le gouvernement a refusé de désigner l’ensemble de la milice comme une entité terroriste en vertu du Code criminel du Canada.

“C’est une question valable de savoir quelle est la réticence. Je ne sais pas ce qui se passe dans l’esprit du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Sécurité publique ou du Premier ministre”, a déclaré Phil Gurski, ancien spécialiste du terrorisme au Service canadien du renseignement de sécurité. . “Je veux dire, si quoi que ce soit, c’est vraiment une évidence.”

“Le CGRI répond définitivement à ces critères.”

Des manifestants à Toronto organisés par l’Association des familles du vol PS752 se sont joints à d’autres à travers le Canada samedi en solidarité avec les protestations continues des Iraniens contre le régime. (Tyler Cheese/SRC)

CBC News explique les mesures prises par le gouvernement, ses raisons invoquées pour ne pas inscrire le CGRI comme une entité terroriste et d’autres motivations potentielles de sa réticence.

Qu’est-ce que le Corps des gardiens de la révolution islamique ?

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été formé à la suite de la révolution iranienne de 1979, créé pour protéger le nouveau gouvernement. Selon le site Web du Council on Foreign Relations, il est depuis devenu l’une des organisations paramilitaires les plus puissantes du Moyen-Orient. Il gère ses propres services de renseignement et répond directement au chef suprême de l’Iran.

C’est une branche des forces armées iraniennes, mais elle opère indépendamment de l’armée régulière et a de vastes intérêts économiques à travers le pays. Les États-Unis estiment qu’ils pourraient contrôler ou avoir une influence significative sur jusqu’à 50 % de l’économie iranienne, y compris des secteurs non militaires comme la banque et le transport maritime.

Mais il a également été accusé d’avoir orchestré un certain nombre d’attentats terroristes sanctionnés par l’État à travers le monde, tout en offrant un soutien à des organisations terroristes, accusations que l’Iran nie.

Quelle est la liste des terroristes du Canada?

La liste a été créée à la suite des attentats terroristes du 11 septembre en vertu de la Loi antiterroriste, qui a modifié le Code criminel en 2001.

Pour figurer sur la liste, qui compte désormais 73 groupes, il doit y avoir “des motifs raisonnables de croire qu’une entité a sciemment participé ou facilité une activité terroriste, ou a sciemment agi au nom, sous la direction ou en association avec une telle entité », selon le site Web du gouvernement du Canada.

Si elles sont désignées, les banques peuvent geler les avoirs d’un groupe et la police peut inculper toute personne qui soutient financièrement ou matériellement un tel groupe.

La liste comprend al-Qaïda, Boko Haram et les Proud Boys.

Qu’a dit le Canada au sujet du CGRI?

En juin 2018, les libéraux fédéraux ont appuyé une motion de la Chambre des communes présentée par les conservateurs qui visait à « désigner immédiatement le Corps des gardiens de la révolution islamique comme une entité terroriste répertoriée en vertu du Code criminel du Canada ». Mais depuis cette motion, le CGRI n’a pas encore été désigné.

Il y a eu une nouvelle poussée l’année dernière après qu’une Cour supérieure de justice de l’Ontario a statué que l’abattage du vol PS752 par le CGRI était un acte de terrorisme intentionnel et constituait une “activité terroriste”.

En réponse à la mort d’Amini, le gouvernement fédéral a annoncé le mois dernier qu’il prendrait des mesures en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (IRPA) pour rendre les principaux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) – potentiellement 10 000 personnes – inadmissibles à Canada.

Et c’est lors de cette annonce que la vice-première ministre Chrystia Freeland a qualifié les dirigeants du CGRI de “terroristes” et le CGRI d'”organisation terroriste”.

Pourtant, le Canada n’a pas pris la mesure supplémentaire de l’inscrire comme une entité terroriste.

Alors pourquoi le Canada ne liste-t-il pas le CGRI comme une entité terroriste ?

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, le procureur général et ministre de la Justice, David Lametti, a expliqué qu’étant donné que le CGRI fait partie de l’armée iranienne et que le service militaire est obligatoire, on craint que le Code pénal ne soit un « instrument brutal » pour traiter avec le groupe. Il a déclaré que le gouvernement devait cibler les véritables “mauvais acteurs sans attraper également des innocents”.

Inclure le CGRI dans ces listes de terroristes pourrait injustement capturer des Iraniens au Canada qui s’opposent au régime et l’ont fui, mais qui ont été enrôlés dans le CGRI.

“Nous ne voulons pas punir des innocents ou ceux qui s’opposent au régime”, a-t-il déclaré.

Thomas Juneau, qui se spécialise dans la politique du Moyen-Orient à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, a convenu que le problème avec le CGRI, c’est qu’en plus de 40 ans de République islamique, il y a plus de ” des centaines de milliers de personnes, pour la plupart des hommes, qui ont fait partie du CGRI, dans de nombreux cas des conscrits.

“Ils étaient cuisiniers. Ils ont brièvement occupé des postes administratifs ou de bureau dans les années 1990 ou 2000. Voulez-vous vraiment les sanctionner ? Dans certains cas, ils sont innocents.”

Y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait être réticent?

La mise en œuvre de l’inscription du CGRI en tant qu’entité terroriste nécessiterait énormément de ressources, a déclaré Juneau. La demande qu’une telle liste imposerait à des organismes comme la GRC, le SCRS, l’Agence des services frontaliers du Canada et CANAFE, l’unité de renseignement financier, serait massive, a-t-il déclaré.

REGARDER | Le Canada interdit les principaux membres de la Garde révolutionnaire iranienne dans le cadre de nouvelles sanctions :

Le Canada interdit les principaux membres de la Garde révolutionnaire iranienne dans le cadre de nouvelles sanctions Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Finances Chrystia Freeland ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre l’Iran, interdisant aux 50 % des meilleurs membres du Corps des gardiens de la révolution islamique d’entrer au Canada.

« Il ne s’agit pas seulement d’embaucher cinq étudiants d’été. Il faut embaucher des personnes ayant des compétences très techniques en matière de renseignement financier et de sécurité aux frontières. Il faut les former. Il faut leur obtenir une habilitation de sécurité, généralement au niveau top secret. ,” il a dit.

Mais il y a aussi une question juridique dont le gouvernement n’a pas discuté et qui pourrait être l’obstacle le plus important à l’inclusion du CGRI sur la liste.

Andrew House, qui se spécialise dans le droit de la sécurité nationale et qui était le chef de cabinet de l’ancien ministre de la Sécurité publique Vic Toews, a déclaré que sous le gouvernement de Stephen Harper, il y avait eu un débat sur la catégorisation juridique sur le type d’entité à inclure dans cette liste.

En vertu du Code criminel, une entité est définie comme « une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou un fonds ou une association ou organisation non constituée en société ».

Cela signifie que l’IRGC, en tant que bras du gouvernement iranien, pourrait techniquement ne pas entrer dans cette catégorie ; discutablement, c’est un acteur étatique, qui est passible de sanctions, mais qui ne serait pas inscrit sur une liste terroriste.

“C’est la position juridique puriste », a déclaré House. « Les juges accordent beaucoup d’importance à ce type de différences. Donc, d’un point de vue technique et juridique, le conseil qui était toujours avancé par le système lui-même était : “Hé, assurez-vous de classer ces choses correctement”. Vous devrez peut-être combattre cela devant un tribunal un jour.'”

Mais en 2012, le gouvernement Harper a voulu envoyer un signal indiquant que la conduite du CGRI était de nature terroriste, malgré les objections des responsables qui voulaient maintenir la pureté dans les catégories légales, a déclaré House. Un compromis a été trouvé pour inclure une branche du CGRI, la Force iranienne Quds, sur la liste, la logique à l’époque étant qu’il s’agissait plutôt d’une milice vaguement affiliée, a déclaré House.

REGARDER | Le Canada cherche à bannir les membres du régime iranien du pays :

Le Canada cherche à bannir les membres du régime iranien du pays En plus d’ajouter d’autres responsables et entités iraniens à sa liste de sanctions, le gouvernement fédéral poursuit des mesures qui empêcheraient les membres du régime iranien d’entrer au Canada et pourraient expulser les membres de leur famille du pays.

“Dans la lumière froide de l’histoire. Je ne pense pas que cet argument soit plus défendable », a déclaré House. « La Force Qods telle que nous la comprenons est dirigée par des membres en uniforme du CGRI. Ils font partie intégrante de l’État. »

Pourtant, House a déclaré que malgré les définitions techniques juridiques, les messages symboliques sont importants et il pense que le CGRI devrait figurer sur la liste car “nous avons déjà traversé ce pont”.

“Allons-y à fond”, a-t-il dit.

House souligne que les talibans, par exemple, sont sur la liste et qu’ils forment le gouvernement de facto de l’Afghanistan.

“Si vous voulez que ce soit légalement pur à ce sujet, vous devriez retirer les talibans de la liste. Et je ne connais personne qui soutiendrait cela.”