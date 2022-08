Les États-Unis, l’Indonésie et l’Australie organisent des exercices au milieu des inquiétudes de la Chine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Au total, plus de 5 000 militaires des États-Unis, d’Indonésie, d’Australie, du Japon et de Singapour participent aux exercices de cette année, ce qui en fait les plus importants depuis leur lancement en 2009.

Le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John C. Aquilino Aquilino, a déclaré que les 14 nations impliquées dans l’entraînement signalent leurs liens plus forts alors que la Chine s’affirme de plus en plus en revendiquant la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et organise des exercices menaçant Taïwan autonome.