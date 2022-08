Les États-Unis, l’Indonésie et l’Australie organisent des exercices au milieu des inquiétudes de la Chine

BATURAJA, Indonésie (AP) – Des soldats des États-Unis, d’Indonésie et d’Australie ont participé vendredi à un exercice de tir réel, dans le cadre d’exercices de combat conjoints annuels sur l’île de Sumatra au milieu d’une activité maritime chinoise croissante dans la région indo-pacifique.

Au total, plus de 5 000 militaires des États-Unis, d’Indonésie, d’Australie, du Japon et de Singapour participent aux exercices de cette année, ce qui en fait les plus importants depuis leur lancement en 2009.

Les exercices élargis sont considérés par la Chine comme une menace. Les médias d’État chinois ont accusé les États-Unis de construire une alliance indo-pacifique similaire à l’OTAN pour limiter l’influence militaire et diplomatique croissante de la Chine dans la région.

Le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Inde, la Malaisie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Timor oriental ont également envoyé des observateurs aux exercices, qui ont commencé au début de ce mois.

Le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John C. Aquilino Aquilino, a déclaré que les 14 nations impliquées dans l’entraînement signalent leurs liens plus forts alors que la Chine s’affirme de plus en plus en revendiquant la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et organise des exercices menaçant Taïwan autonome.

“Les actions déstabilisatrices de la République populaire de Chine telles qu’elles s’appliquent aux activités et actions menaçantes contre Taiwan sont exactement ce que nous essayons d’éviter”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec le chef militaire indonésien, le général Andika Perkasa à Baturaja, un ville côtière de la province du sud de Sumatra.

“Nous continuerons à aider à fournir un Indo-Pacifique libre et ouvert et à être prêts lorsque nous aurons besoin de répondre à toute éventualité”, a déclaré Aquilino.

L’Indonésie et la Chine entretiennent des relations généralement positives, mais Jakarta s’est dite préoccupée par ce qu’elle considère comme un empiètement chinois dans sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale.

Malgré sa position officielle en tant qu’État non demandeur dans la mer de Chine méridionale contestée, l’Indonésie a été “entraînée” dans le différend territorial depuis 2010 après que la Chine a revendiqué une partie de la zone économique exclusive de l’Indonésie dans la région nord des îles Natuna, a déclaré Connie. Rahakundini Bakrie, analyste en sécurité à l’Université d’Indonésie.

Le bord de la zone économique exclusive chevauche la «ligne en neuf tirets» déclarée unilatéralement par Pékin délimitant ses revendications dans la mer de Chine méridionale.

L’augmentation des activités des navires des garde-côtes chinois et des bateaux de pêche dans la région a déconcerté Jakarta, incitant la marine indonésienne à mener un grand exercice en juillet 2020 dans les eaux autour de Natuna, dans la partie sud de la mer de Chine méridionale.

L’Indonésie considère les exercices actuels avec les États-Unis comme un moyen de dissuasion pour la défense des îles Natuna, tandis que pour Washington, les exercices font partie des efforts visant à forger un front uni contre le renforcement militaire de la Chine dans la mer de Chine méridionale, a déclaré Bakrie.

“L’Indonésie veut envoyer le message qu’elle est pleinement préparée à tout conflit de haute intensité dans la région de la mer de Chine méridionale”, a-t-elle déclaré.

Les exercices de combat conjoints se terminent dimanche.

___

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie.

Fadlan Syam et Niniek Karmini, The Associated Press