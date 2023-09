Les États-Unis, l’Indonésie et cinq autres pays organisent des exercices de guerre face aux inquiétudes de la Chine

JAKARTA, Indonésie (AP) — Des soldats des États-Unis, d’Indonésie et de cinq autres pays ont commencé jeudi des exercices d’entraînement annuels sur l’île principale indonésienne de Java, alors que l’agression croissante de la Chine suscite des inquiétudes.

Les soldats américains et indonésiens organisent des exercices de tir réel Super Garuda Shield depuis 2009, et l’Australie, le Japon et Singapour les ont rejoints l’année dernière. Les forces britanniques et françaises participent aux exercices de cette année, avec un total d’environ 5 000 militaires.

La Chine considère l’extension des exercices comme une menace, accusant les États-Unis de construire une alliance indo-pacifique similaire à l’OTAN pour limiter l’influence militaire et diplomatique croissante de la Chine dans la région.

Brunei, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, l’Inde, la Malaisie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la Corée du Sud et le Timor oriental ont également envoyé des observateurs aux exercices de deux semaines à Baluran, une ville côtière de la province de Java oriental.

Le général commandant l’armée américaine du Pacifique, le général Charles Flynn, a déclaré que les 19 pays impliqués dans la formation constituaient une puissante démonstration de solidarité multilatérale pour sauvegarder une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

« Super Garuda Shield 2023 s’appuie sur l’énorme succès de l’année dernière », a déclaré Flynn dans un communiqué publié mardi par l’ambassade américaine à Jakarta. « Cet exercice d’entraînement multinational conjoint témoigne de notre engagement collectif et de notre unité partageant les mêmes idées, permettant un environnement stable, Un Indo-Pacifique plus sûr et plus pacifique, libre et ouvert.

Le communiqué indique qu’au moins 2 100 forces américaines et 1 900 forces indonésiennes renforceront leurs capacités d’interopérabilité grâce à une formation et à des échanges culturels comprenant une simulation de commandement et de contrôle, un exercice amphibie, des opérations aéroportées, un exercice de saisie d’aérodrome et une formation conjointe sur le terrain qui se terminera par un événement de tir réel.

L’exercice de poste de commandement se concentrera sur les tâches d’état-major de planification de mission dans un contexte militaire mixte. Un exercice d’entraînement sur le terrain impliquera des éléments de bataillon de chaque pays exerçant leurs compétences de combat pour améliorer l’interopérabilité et la capacité opérationnelle combinée.

Garuda Shield a eu lieu à plusieurs endroits, notamment dans les eaux autour de Natuna, dans la partie sud de la mer de Chine méridionale, une ligne de fracture dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

L’Indonésie et la Chine entretiennent des relations généralement positives, mais Jakarta a exprimé son inquiétude face à ce qu’elle considère comme un empiètement chinois dans sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale.

La limite de la zone économique exclusive chevauche la « ligne à neuf tirets » déclarée unilatéralement par Pékin, délimitant ses revendications sur la mer de Chine méridionale.

Les activités accrues des navires des garde-côtes chinois et des bateaux de pêche dans la région ont énervé Jakarta, incitant la marine indonésienne à mener un vaste exercice en juillet 2020 dans les eaux autour de Natuna.

Niniek Karmini, Associated Press