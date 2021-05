LE PRÉSIDENT Joe Biden sévit contre les voyages à destination et en provenance des États-Unis avec l’émergence des variantes de coronavirus.

Les scientifiques affirment que de nouvelles mutations du virus ont commencé en Afrique du Sud, au Brésil et dans le Kent.

Une femme portant un masque attend dans une file d’attente pour être vaccinée à l’hôpital général de l’État de Barasat au milieu de la deuxième vague meurtrière de COVID-19 Crédit: Alamy

Existe-t-il une variante mutante de Covid en Inde?

La Chine a signalé ses premiers cas de variante de coronavirus «double mutant» découverte pour la première fois en Inde – faisant craindre une résurgence du bogue.

Les autorités sanitaires sont en état d’alerte après la détection de la nouvelle souche hautement transmissible dans plusieurs villes chinoises.

La souche B.1.617, qui contient deux mutations potentiellement préoccupantes, a traversé l’Inde au cours du mois dernier et a alimenté une flambée d’hospitalisations et de décès.

Un agent de santé prend un échange nasal d’une police d’Assam pour un test COVID-19 Crédit: Alamy

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à Pékin, a annoncé hier que la souche avait été découverte dans «certaines villes chinoises».

Il n’a pas précisé où ni combien d’infections avaient été signalées.

Les États-Unis limitent-ils les voyages en provenance de l’Inde?

Le président Joe Biden a interdit la plupart des voyages aux États-Unis depuis l’Inde à partir du mardi 4 mai alors que le pays se bat pour lutter contre la pire flambée de cas de coronavirus au monde

Les autorités de santé publique se sont inquiétées du nombre croissant de cas importés provenant de voyages internationaux.

Les scientifiques pensent que la souche B.1.617 est à l’origine d’une augmentation terrifiante du nombre de décès en Inde, qui a signalé un record de 379000 cas le 28 avril.

Les patients critiques reçoivent de l’oxygène gratuit au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays à Ghaziabad dans l’Uttar Pradesh, en Inde Crédits: Getty

Il est à craindre que le variant puisse être à la fois plus transmissible et plus résistant aux vaccins car il porte deux mutations de la protéine de pointe, E484Q et L452R.

Qu’est-ce que les responsables ont dit à propos de la variante?

M. Wu a déclaré lors d’un point de presse: «Nous avons trouvé la variante indienne [among imported cases] dans certaines villes de Chine.

«Le public est inquiet et inquiet. La mise en œuvre de mesures de confinement est essentielle pour arrêter la propagation des souches mutantes et aussi pour empêcher l’apparition de nouvelles mutations. »

Son annonce a semé la panique sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, avec plus de 80 millions d’utilisateurs lisant le hashtag «Variante du virus indien détectée dans certaines villes chinoises».