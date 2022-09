WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré mercredi qu’elle donnerait à nouveau à l’Égypte une grande partie d’une tranche de 300 millions de dollars d’aide militaire annuelle conditionnée à l’amélioration des droits de l’homme, affirmant que l’allié américain avait fait des progrès en libérant quelque 500 de ses 60 000 prisonniers politiques estimés.

Des groupes de défense des droits et certains législateurs américains ont exhorté l’administration à retenir la totalité des 300 millions de dollars de l’Égypte, dont les forces de sécurité et les prisons sont connues pour la détention, la torture et la disparition de militants pour la démocratie et des droits, de journalistes, d’écrivains, de personnalités politiques et autres.

De hauts responsables américains, s’exprimant à condition de ne pas être identifiés pour discuter des détails de la prise de décision de l’administration, ont révélé la décision du secrétaire d’État Antony Blinken.

Le Congrès a versé aux États-Unis 300 millions de dollars sur les plus de 1 milliard de dollars que l’Égypte reçoit sous forme d’aide militaire américaine pour que le président Abdel Fattah el-Sisi fasse des progrès sur le piètre bilan de son gouvernement en matière d’emprisonnement politique et de respect des droits de l’homme. Les administrations peuvent renoncer à cette exigence pour une partie des 300 millions de dollars.

Le conditionnement par le Congrès d’une partie de l’aide de l’Égypte constitue un test public annuel de l’équilibre de l’administration Biden entre les intérêts stratégiques et les droits de l’homme. Le président Joe Biden s’était engagé à placer les droits de l’homme et les valeurs américaines au cœur de la politique étrangère de son administration.

Comme l’année précédente, Blinken a informé l’Égypte que les États-Unis retiendraient 130 millions de dollars de cette aide mais fourniraient 170 millions de dollars dans le cadre de la dérogation, ont déclaré des responsables.

Les responsables ont cité la libération de quelque 500 détenus politiques et ce qu’ils ont qualifié d’efforts du gouvernement égyptien pour favoriser le dialogue national.

Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, s’était rendu au Sénat cette semaine pour exhorter l’administration à retenir la totalité des 300 millions de dollars. Murphy a cité le cas du père égyptien d’un de ses électeurs, qui, selon Murphy, avait été violé et soumis à des chocs électriques et à d’autres abus pendant son incarcération pour son travail de documentation des violations des droits en Égypte.

“Chaque jour où nous continuons d’envoyer des milliards de dollars au gouvernement égyptien, tout en prêtant l’oreille à ces violations flagrantes des droits de l’homme, c’est un coup porté à la fois au caractère de notre nation et à notre crédibilité dans le monde”, a déclaré Murphy dans l’une des ses plaidoyers, qui ont été faits avant l’annonce de la décision du Département d’État.

Tout en libérant les centaines de prisonniers, l’Égypte sous le soutien militaire d’el-Sisi a dû construire 60 centres de détention au cours de la dernière décennie, a déclaré Murphy, pour héberger ce que les groupes de défense des droits estiment constamment à 60 000 prisonniers politiques à l’échelle nationale.

En vertu de la loi fédérale, le secrétaire d’État doit certifier que l’Égypte respecte les conditions fixées par le Congrès sur les droits de l’homme et les prisonniers politiques ou émettre une dérogation.

Le département a déclaré que Blinken n’était pas en mesure de certifier la conformité sur le front des droits de l’homme, sauf en ce qui concerne l’emprisonnement politique.

L’Égypte est l’une des deux seules nations arabes – l’autre est la Jordanie – qui est entrée en guerre contre Israël mais qui a depuis signé un traité de paix avec ce pays. Les États-Unis, en soutien à ces accords de paix, ont fourni des milliards de dollars d’aide militaire à l’Égypte depuis son traité de paix de 1978.

Sous Sissi, l’Égypte a connu la plus lourde répression de la dissidence de son histoire moderne. Les responsables ont ciblé non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne. Les longues détentions provisoires sont devenues une pratique courante pour garder les détracteurs du gouvernement derrière les barreaux aussi longtemps que possible.

