Les États-Unis libèrent plus de 300 000 migrants illégaux avec des dispositifs de suivi – rapports

L’administration Biden aurait plus que triplé le nombre de migrants libérés aux États-Unis avec surveillance par téléphone portable et GPS

L’administration du président Joe Biden aurait considérablement élargi l’utilisation d’un programme qui libère des étrangers illégaux aux États-Unis, qui sont ensuite surveillés via des téléphones et des dispositifs de suivi pendant le traitement de leurs demandes d’immigration.

Selon les données du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), 316 700 migrants étaient inscrits au programme gouvernemental dit Alternatives à la détention (ATD) au 24 septembre, en hausse de 266% par rapport à l’entrée en fonction de Biden en janvier 2021. Les chiffres, qui ont été obtenus par un groupe de collecte de données à l’Université de Syracuse et rapportés pour la première fois par le Daily Caller, ont montré que le nombre d’étrangers inscrits au programme ATD n’avait jamais dépassé 300 000 jusqu’au mois dernier et n’avait jamais dépassé 200 000 jusqu’en mars dernier. .

Le programme, qui coûte 2,2 milliards de dollars par an, est présenté comme un moyen de libérer de l’espace de détention tout en garantissant que les migrants se présentent au tribunal pour une audience sur leurs affaires d’immigration. Cependant, avec les tribunaux d’immigration du pays soutenus et submergés par l’augmentation du trafic de migrants à la frontière américano-mexicaine, la plupart des participants sont retirés du programme ATD avant que leurs affaires ne soient conclues. Un rapport du Government Accountability Office (GAO) de juin dernier a montré qu’environ un quart des demandeurs renvoyés de l’ATD fuient les services d’immigration plutôt que de se présenter à leurs audiences et d’être probablement expulsés.

Lire la suite Les agriculteurs américains ont besoin de migrants pour « cueillir des récoltes » – Pelosi

Alors qu’il restait deux mois à l’exercice budgétaire du gouvernement, les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis auraient appréhendé plus de deux millions d’étrangers illégaux à la frontière sud à la fin du mois d’août, un record. Il y aurait eu environ 220 000 traversées supplémentaires en septembre, un record mensuel.

La technologie utilisée pour suivre les migrants dans le cadre du programme ATD, comme les appareils GPS, coûte aux contribuables plus de 361 000 dollars par jour, en moyenne, selon les chiffres du DHS. Le GAO a déclaré que le DHS n’a pas fourni de données complètes sur le nombre d’étrangers illégaux qui s’enfuient du système et ne peuvent être localisés.

Le département a annoncé une initiative ATD supplémentaire en juin, un programme pilote qui fournit un financement à des groupes à but non lucratif et aux gouvernements locaux pour fournir aux migrants des services tels que des soins de santé mentale, une orientation juridique et une orientation culturelle. Pour les participants à l’ATD qui finissent par être expulsés vers leur pays d’origine, le programme pilote offre « services de planification de départ et de réintégration ».

LIRE LA SUITE: Les libéraux américains aiment les étrangers en situation irrégulière, mais pas dans leurs propres quartiers chics