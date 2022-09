Les États-Unis lèvent une partie des sanctions contre l’Iran

Cette décision vise à alimenter les manifestations anti-gouvernementales en fournissant un accès à Internet, a déclaré le département du Trésor.

Le département du Trésor américain a assoupli vendredi certaines restrictions sur la fourniture de services Internet à l’Iran, déclarant que cette décision aiderait les manifestants antigouvernementaux. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré plus tôt qu’il demanderait une exemption de sanctions pour apporter son service Internet Starlink en Iran.

Selon les directives publiées par le Trésor, les entreprises américaines seront en mesure de fournir à l’Iran des logiciels de navigation sur le Web, des médias sociaux, des vidéoconférences, des services et des logiciels de jeux et de messagerie, ainsi que des logiciels et technologies VPN et antivirus permettant aux Iraniens d’accéder à ces prestations de service.

Alors que les États-Unis lèvent rarement leurs sanctions de grande envergure contre Téhéran, les récents développements en Iran ont influencé la dernière décision. Des manifestations y ont lieu depuis une semaine après le décès en garde à vue de Mahsa Amini, qui a été arrêté pour avoir porté un “non conforme” hijab.

Le gouvernement iranien bloquant l’accès à Internet dans une grande partie du pays, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a déclaré que les États-Unis « redoublant son soutien à la libre circulation de l’information vers le peuple iranien ».

Des responsables iraniens ont déjà allégué que les forces de “hors du pays” travaillent à attiser les troubles suite à la mort d’Amini. Le jour même où les manifestants sont descendus dans les rues pour la première fois en Iran, la Chine a averti les autres membres de l’Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle l’Iran a adhéré ce jour-là, de se méfier des “révolutions de couleur”.

Les dernières exemptions de sanctions n’autorisent pas la vente ou la fourniture de « services de connectivité Internet ou installations de transmission de télécommunications de qualité commerciale », comme les liaisons par satellite, vers l’Iran. Jeudi, un groupe bipartisan de législateurs à Washington a exhorté le département du Trésor à accorder au magnat de SpaceX Elon Musk une exemption à cette règle s’il demandait l’autorisation de rendre son service Internet Starlink par satellite disponible en Iran.

Musk avait plus tôt a dit qu’il demanderait une telle dispense.