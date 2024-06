Le Département d’État a autorisé les membres de la célèbre Brigade Azov à utiliser des armes fournies par les États-Unis.

Le Département d’État a autorisé la livraison d’armes américaines à la Brigade Azov en Ukraine, dont les membres adhèrent ouvertement à des opinions ultranationalistes et néonazies. La circulation des armes avait auparavant été limitée en raison des liens de l’unité avec une idéologie haineuse.

« Après un examen approfondi, la 12e brigade Azov des forces spéciales ukrainiennes a passé avec succès l’examen Leahy effectué par le Département d’État américain », a déclaré l’agence dans un communiqué au Washington Post lundi, faisant référence à la législation qui interdit l’aide militaire aux unités impliquées dans des violations des droits de l’homme. Le Département d’État a ajouté qu’il avait constaté « aucune preuve » de telles violations commises par Azov.

Azov a été fondé en tant que bataillon de volontaires en 2014 et a participé à la guerre contre les républiques séparatistes du Donbass après que celles-ci aient choisi de faire sécession de l’Ukraine à la suite du coup d’État soutenu par l’Occident à Kiev. Les principaux combattants de l’unité étaient des membres actifs et anciens de groupes ultranationalistes et néonazis, ainsi que des hooligans d’extrême droite dans le football.















Le principal cofondateur de l’unité, Andrey Biletsky, était membre d’une organisation suprémaciste blanche dans les années 2000. Depuis, il a atténué son discours et nié tout lien avec le néonazisme. Néanmoins, de nombreux combattants d’Azov continuent de porter des tatouages ​​​​nazis et des souvenirs associés au Troisième Reich. La brigade continue d’utiliser des bannières portant le symbole Wolfsangel, qui ont été utilisées par plusieurs divisions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la 2e SS Panzer Division Das Reich.

L’unité a été intégrée à la Garde nationale ukrainienne en 2015 et sa taille a considérablement augmenté au fil des ans.

En 2018, le Congrès a interdit la livraison d’armes à la Brigade Azov, invoquant ses liens avec l’idéologie néonazie. Ro Khanna, un démocrate de Californie, a déclaré à l’époque : « La suprématie blanche et le néonazisme sont inacceptables et n’ont pas leur place dans notre monde. »

La Ligue anti-diffamation (ADL), qui lutte contre l’antisémitisme et surveille les groupes haineux, a décrit l’unité en 2019 comme une « Groupe extrémiste ukrainien » avec des liens avec l’organisation néo-nazie Atomwaffen basée aux États-Unis et des mouvements suprémacistes blancs similaires en Europe. L’ADL a depuis changé d’avis, cependant, écrivant dans un e-mail au média The Grayzone fin 2022 qu’elle ne considérait plus Azov comme le « C’était autrefois un groupe d’extrême droite. »

De nombreux combattants d’Azov se sont rendus aux troupes russes lors du siège de la ville de Marioupol en 2022. Moscou a accusé les membres de l’unité de crimes de guerre, notamment de torture et d’exécution de civils.