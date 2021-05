Un lieutenant du cartel mexicain de la drogue de Sinaloa, qui a disparu après avoir témoigné contre son patron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, a été rayé de la liste des sanctions américaines en raison d’un «changement de comportement», a déclaré le département du Trésor.

Jesus Reynaldo Zambada Garcia, 60 ans, également connu sous le nom de «El Rey» (le roi) a été retiré de la liste noire de la Kingpin Act mercredi. Il avait démontré «Un changement de comportement et de circonstances» selon un porte-parole du Trésor, ce qui signifie que le « objectif principal » des sanctions avaient été appliquées.

Le frère d’El Mayo, «El Rey Zambada», a été radié aujourd’hui de la liste des trafiquants de drogue du Département du Trésor américain sanctionnés en vertu de la Kingpin Act, un avantage apparent de sa coopération et de son témoignage contre El Chapo…pic.twitter.com/o8oYQHvQyG – Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 12 mai 2021

Zambada a été arrêté à Mexico en 2008 et extradé vers les États-Unis en 2012. Il a témoigné contre Guzman en 2018. On ne sait pas où il se trouve actuellement. Reuters a cité un responsable de l’application de la loi américain anonyme affirmant que sa localisation et son statut juridique étaient « pas public, » et le Bureau américain des prisons a précédemment déclaré que Zambada n’était pas sous leur garde, alimentant les spéculations selon lesquelles il vivait sous un pseudonyme quelque part, dans le cadre du programme de protection des témoins.

Son frère Ismael «El Mayo» Zambada est actuellement à la tête du cartel de Sinaloa et l’un des plus recherchés du FBI.





Les deux frères travaillaient auparavant pour Guzman, un baron de la drogue notoire qui s’est évadé des prisons mexicaines à sécurité maximale à deux reprises. Il a finalement été capturé en 2016 et extradé vers les États-Unis, où il a été inculpé de trafic de cocaïne, d’héroïne, de marijuana et de méthamphétamine. Connu comme «El Chapo» (Shortie) en raison de sa petite taille, il a été reconnu coupable en 2019 et condamné à la prison à vie.

L’épouse de Guzman, Emma Coronel Aispuro, a été arrêtée en février aux États-Unis et accusée d’avoir aidé en 2015 l’audacieuse évasion de son mari de la prison mexicaine, en utilisant un tunnel de 1,5 kilomètre de long.





