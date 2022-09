Les États-Unis lèvent l’embargo sur les armes à Chypre, la Turquie affirme que sa décision conduira à une “course aux armements” en Méditerranée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis lèveront un embargo de longue date sur les armes à Chypre, ce qui a provoqué la colère de la Turquie, alliée de l’OTAN.

“Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déterminé et certifié au Congrès que la République de Chypre a rempli les conditions nécessaires en vertu de la législation pertinente pour permettre l’approbation des exportations, des réexportations et des transferts d’articles de défense pour l’exercice 2023”, Département d’État a déclaré vendredi le porte-parole Ned Price.

L’embargo américain sur Chypre est resté en place depuis 1987, l’île étant restée divisée à la suite d’une invasion turque qui a établi un État séparatiste. L’embargo avait contraint Chypre à se tourner de plus en plus vers la Russie pour l’armement car elle ne pouvait même pas acheter d’armes défensives, telles que des lunettes de vision nocturne, si elles contenaient des composants américains.

Afin d’obtenir la levée de l’embargo, Chypre a dû mettre en place plusieurs réformes de la surveillance de la réglementation financière, telles que le refus des navires militaires russes d’accéder aux ports, et a finalement rempli des conditions que les États-Unis estimaient suffisantes pour prouver qu’elle était un partenaire commercial fiable.

Endy Zemenides, directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council (HALC), a noté que Chypre avait été inscrite sur la liste blanche de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui signifie que Chypre a rempli ses engagements en matière de transparence et d’échange d’informations à des fins fiscales.

“Cela représente le dernier vestige de … la russification ou l’augmentation de l’influence russe à Chypre il y a une dizaine d’années, lorsque Chypre a traversé sa crise bancaire”, a expliqué Zemenides à Fox News Digital. “Les gens disaient, ‘hé, vous savez que les Russes cachent de l’argent ou blanchissent de l’argent à Chypre’, [and] Chypre est devenue très agressive sur le blanchiment d’argent, est devenue très agressive sur la transparence bancaire.”

Les États-Unis avaient partiellement levé l’embargo en 2020 et autorisé Chypre à acheter des biens militaires non létaux, indiquant que Chypre n’était pas loin d’une levée totale de l’embargo.

Le président chypriote Nicos Anastasiades a salué la décision américaine comme une annonce “historique” qui lui apporte “une grande satisfaction”.

“Il s’agit d’une décision historique, reflétant la relation stratégique naissante entre les deux pays, y compris dans le domaine de la sécurité”, a écrit Anastasiades sur Twitter, remerciant ensuite le sénateur Bob Menendez, DN.J., qui a travaillé avec le pays pour assurez-vous qu’il respecte les normes dictées par la loi de 2019 sur le partenariat pour la sécurité et l’énergie en Méditerranée orientale.

Mais le ministère turc des Affaires étrangères a exhorté les États-Unis à reconsidérer sa décision, affirmant que l’absence d’embargo conduirait à “une course aux armements” sur l’île qui nuira à la paix et à la stabilité en Méditerranée orientale.

Le ministère a déclaré que la décision “renforcerait davantage l’intransigeance de la partie chypriote grecque et affecterait négativement les efforts visant à régler la question chypriote”.

Zemenides a fait valoir que toute décision prise par les États-Unis à ce stade ne ferait que mettre en colère la Turquie, mais les États-Unis considèrent désormais la région de la Méditerranée orientale comme stratégiquement importante.

“La Méditerranée orientale est devenue une région clé pour les États-Unis : c’est un champ de bataille clé à la fois dans la bataille contre la Russie et depuis qu’une ligne rouge n’a jamais été appliquée en Syrie”, a déclaré Zemenides. “[Russia] a décuplé sa présence navale en Méditerranée. Sa base en Syrie est dix fois plus grande, littéralement depuis 2014, et si vous regardez Chypre, Chypre est un porte-avions permanent.”

“La relation de sécurité des États-Unis avec Chypre en raison de cet embargo sur les armes ne servait tout simplement pas les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dans une région où la Russie reprend, où la Chine a étendu son initiative ceinture et route”, a-t-il ajouté. « Regardez les côtes juste en face de Chypre : vous avez le Hamas sur ces côtes, vous avez le Hezbollah sur ces côtes, vous avez le Jihad islamique sur nos côtes, et ne pas pouvoir avoir Chypre comme atout à cause de cet embargo sur les armes était ridicule. .”