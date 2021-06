Les États-Unis lèvent certaines sanctions contre les Iraniens avant les pourparlers nucléaires

Dans les mêmes déclarations annonçant que les États-Unis avaient levé certaines sanctions, les départements d’État et du Trésor ont également déclaré qu’ils en imposaient de nouvelles à une douzaine d’individus, d’entités et de navires iraniens pour avoir apporté un soutien financier aux rebelles houthis au Yémen, qui sont soutenus par Iranien.

L’administration a mis en garde contre la lecture trop importante dans le mouvement. Ned Price, le porte-parole du département d’État, a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucun lien » entre les sanctions et les discussions entre plusieurs puissances mondiales et Téhéran.

L’accord de 2015, négocié par l’administration Obama et plusieurs autres puissances mondiales, a échangé un allégement des sanctions occidentales en échange de l’accord de l’Iran d’accepter des limites et une surveillance internationale de son programme nucléaire pour s’assurer qu’il n’essaie pas de construire une arme. L’Iran affirme que son programme est uniquement à des fins pacifiques.

Le président Donald J. Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire en 2018 et a martelé l’Iran de sanctions économiques dans ce qu’il a appelé une campagne de « pression maximale ». L’Iran a alors commencé à étendre son programme nucléaire et enrichit maintenant de l’uranium à des niveaux et en quantités bien au-delà de ceux autorisés par l’accord.

Une date limite provisoire et officieuse est le 18 juin, date de l’élection présidentielle iranienne. M. Einhorn a qualifié les perspectives d’un accord avant ce vote de « très, très minces ».

Il est peu probable que le résultat des élections ait beaucoup d’effet sur les pourparlers nucléaires ; cependant, les dirigeants iraniens ont restreint le champ des candidats à tous mais ont assuré la victoire d’un allié intransigeant du chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei. Et les responsables américains affirment que M. Khamenei est en fin de compte celui qui décidera de revenir au respect de l’accord initial dans tous les cas.

Mais M. Einhorn a déclaré que M. Khamenei pourrait espérer calibrer le calendrier pour la période après les élections et avant qu’un nouveau président ne prête serment afin que Hassan Rouhani, le président sortant, soit considéré comme celui qui fait des concessions nucléaires politiquement douloureuses à Washington. . Son successeur – très probablement l’actuel chef de la magistrature, Ebrahim Raisi – récolterait alors les bénéfices économiques après la fin des sanctions américaines.

Parmi les problèmes qui ont entravé les pourparlers, a déclaré M. Einhorn, il y a la question de savoir ce que l’Iran doit faire avec les centrifugeuses avancées – des instruments qui peuvent enrichir l’uranium jusqu’à une pureté de qualité bombe – qu’il a installées en violation de l’accord nucléaire. Les républicains au Congrès ont déclaré que les centrifugeuses doivent être détruites, mais les Iraniens peuvent espérer les conserver sans les faire fonctionner.

Les sanctions qui ont été levées jeudi avaient été imposées à d’anciens responsables et entreprises iraniens qui, selon le département d’État, avaient été « précédemment impliqués dans l’achat, l’acquisition, la vente, le transport ou la commercialisation de produits pétrochimiques iraniens ».

Les départements d’État et du Trésor ont expliqué la justification exacte de la suppression de ces restrictions. M. Price n’a pas été en mesure de fournir plus de détails, sauf que l’action avait été prise en réponse à une « pétition de radiation ».

Les nouvelles sanctions ont été imposées à un groupe d’individus et d’entités dirigés par un Iranien identifié comme Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Le département d’État a déclaré qu’ils étaient impliqués dans un « réseau de sociétés écrans et d’intermédiaires » qui vendent du pétrole et d’autres produits de base au Moyen-Orient et ailleurs, canalisant une grande partie des recettes pour soutenir les Houthis.