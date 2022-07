Les États-Unis, leader mondial des cas de monkeypox

Les responsables de la santé intensifient leurs efforts de surveillance après une récente augmentation des infections à monkeypox

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont signalé plus de 1 000 nouveaux cas de virus monkeypox au cours des dernières 24 heures, écrasant le nombre d’infections quotidiennes tout en plaçant les États-Unis au centre de la nouvelle épidémie.

Le CDC a confirmé mercredi 1 048 nouvelles infections, portant le nombre total de cas à 4 639 dans tout le pays. À ce jour, plus de 18 000 infections ont été détectées dans 75 pays, l’Espagne occupant désormais la deuxième place avec 3 738 cas.

La hausse aux États-Unis peut cependant s’expliquer en partie par une capacité de test croissante, qui est récemment passée de 10 000 à 80 000 dépistages par semaine. Selon un rapport publié mercredi dans Politico, les responsables de la santé sont également sur le point de faire du monkeypox un « condition à déclaration obligatoire au niveau national », demandant aux États de collecter et de partager des données dans le but d’étendre davantage les tests et la surveillance.

Lire la suite Le prix de la lutte contre la variole du singe aux États-Unis révélé – médias

Cependant, malgré le pic majeur de cas, le taux d’infection aux États-Unis reste inférieur aux autres pays connaissant des épidémies, avec environ un cas pour 100 000. L’Espagne, quant à elle, a signalé sept pour 100 000, tandis que l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont placé le nombre à trois pour 100 000.

New York est actuellement le premier point chaud du pays, avec 1 228 cas au total, nettement plus que le prochain État le plus touché, la Californie, qui en a confirmé 799.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré la variole du singe une urgence sanitaire la semaine dernière, l’administration de Joe Biden serait encore en train d’envisager de faire de même. La Maison Blanche a pris quelques préparatifs au cas où le virus se propagerait plus largement, se procurant des millions de doses de vaccins et de traitements tout en estimant qu’elle pourrait avoir besoin de près de 7 milliards de dollars pour financer la réponse. Ces fonds couvriraient entre autres “capacité de fabrication de vaccins de bout en bout et transfert de technologie au niveau national”, selon une note de la Maison Blanche obtenue cette semaine par le Washington Post.

LIRE LA SUITE: Le gouvernement américain va distribuer des vaccins contre la variole du singe