Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne conseillent aux citoyens de quitter le Liban après des jours de manifestations et d’échanges transfrontaliers.

Les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne ont conseillé à leurs citoyens de quitter le Liban, alors que l’on craint de plus en plus que l’attaque israélienne contre la bande de Gaza assiégée ne déclenche un conflit plus large dans la région.

Les trois pays ont publié des avis jeudi, alors que les forces israéliennes continuaient d’échanger des tirs avec des groupes armés dans le sud du Liban, où le groupe Hezbollah soutenu par l’Iran est la force dominante.

« Nous recommandons aux citoyens américains au Liban de prendre les dispositions appropriées pour quitter le pays ; des options commerciales restent actuellement disponibles », indique un communiqué de l’ambassade américaine à Beyrouth.

Par ailleurs, le Département d’État américain a lancé une alerte mondiale avertissant ses citoyens que les tensions au Moyen-Orient pourraient accroître le potentiel d’attaques violentes contre les Américains.

Cette décision intervient alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre anticipée de Gaza et que les craintes grandissent qu’une incursion terrestre n’augmente le risque d’une guerre régionale plus large.

L’Iran et certains groupes qu’il soutient dans toute la région, y compris le redoutable Hezbollah au Liban, ont laissé entendre qu’ils ne pourraient pas rester les bras croisés si les combats entre le Hamas et Israël continuent de s’intensifier.

Une explosion dans un hôpital de Gaza mardi, pour laquelle Israël et le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP) se sont partagé la responsabilité, a déclenché une vague de protestations dans les villes de la région contre la poursuite des bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

Israël a lancé sa campagne de raids aériens le 7 octobre après que des combattants du Hamas ont attaqué le sud d’Israël, tuant au moins 1 400 personnes, selon des responsables israéliens. Plus de 3 700 personnes ont été tuées lors de l’attaque israélienne contre Gaza, selon des responsables palestiniens.

Le Département d’État américain a porté mardi au plus haut niveau son avis aux voyageurs concernant le Liban, et des pays comme la France, le Canada, l’Australie et l’Espagne ont également mis en garde leurs citoyens contre tout voyage dans ce pays.

Les analystes affirment que les échanges transfrontaliers entre Israël et les groupes armés du sud du Liban sont restés relativement limités, mais le Hezbollah s’est déclaré pleinement prêt à contribuer au conflit avec Israël.

Le ministre israélien de la Défense a déclaré le 15 octobre qu’Israël n’avait aucun intérêt à mener une guerre sur son front nord et que si le Hezbollah se retenait, Israël maintiendrait également la situation le long de la frontière telle qu’elle est.

Les États-Unis ont cherché à dissuader d’autres groupes armés de la région, notamment des groupes ayant des liens avec l’Iran au Liban, en Irak et en Syrie, de rejoindre le Hamas pour combattre Israël. Washington a envoyé deux porte-avions dans la région et prépare 2 000 militaires en vue d’un éventuel déploiement pour aider Israël.

Attention mondiale : en raison des tensions accrues dans diverses régions du monde, du potentiel d’attaques terroristes, de manifestations ou d’actions violentes contre les citoyens et les intérêts américains, le Département d’État @StateDept conseille aux citoyens américains à l’étranger de faire davantage d’exercice… pic.twitter.com/waIpqmWu2m – Voyages – Département d’État (@TravelGov) 19 octobre 2023

Même si une confrontation plus large serait probablement coûteuse pour toutes les parties impliquées, il reste difficile de savoir si l’équilibre précaire tiendra.

L’agence de presse Reuters a rapporté jeudi que la base aérienne d’Ain al-Asad en Irak, qui accueille des troupes américaines, avait été attaquée par des missiles et des drones. Par ailleurs, le Pentagone a confirmé qu’un navire de guerre américain avait abattu une série de missiles et de drones au-dessus de la mer Rouge, affirmant qu’ils avaient été lancés depuis le Yémen. Le navire de guerre se trouvait à proximité, mais n’était pas la cible de l’attaque, a-t-il ajouté.

On ne sait pas clairement qui a perpétré ces attaques ni si elles sont liées aux combats en Israël-Palestine.