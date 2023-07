Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France mettent en garde le CSNU contre les drones iraniens et l’enrichissement d’uranium

Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mis en garde le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la vente par l’Iran de missiles et de drones armés à la Russie et son dangereux enrichissement d’uranium, qui lui permettrait de produire des armes nucléaires.

« Le week-end dernier, des rapports publics indiquent que la Russie a utilisé huit drones Shahed-136 de fabrication iranienne pour terroriser Kiev », a déclaré l’ambassadeur américain Robert Wood au Conseil de sécurité lors de sa réunion à New York jeudi pour discuter du respect par l’Iran du plan global conjoint de 2015. d’action (JCPOA), également connu sous le nom d’accord avec l’Iran. Le conseil supervise l’accord, par le biais de la résolution 2231.

Wood a accusé l’Iran d’avoir violé la résolution en vendant des drones et des missiles armés à la Russie et que Moscou, qui est également signataire de l’accord, a également abrogé l’accord.

« L’acquisition par la Russie de centaines de drones iraniens et maintenant la production* de ces drones sur son propre territoire… est une violation flagrante de la résolution 2231. Nous ne devons pas hésiter à condamner ce comportement déstabilisant et dangereux », a déclaré Wood.

Il a appelé le bureau du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à enquêter sur la question des drones armés de fabrication iranienne. la technologie des missiles balistiques sensibles à destination et en provenance de l’Iran. Nous continuerons également à sanctionner les entreprises et les commerçants qui contribuent à cette menace. »

Un nouveau missile balistique sol-sol de 4e génération Khorramshahr appelé Khaibar d’une portée de 2 000 km est lancé dans un lieu inconnu en Iran, sur cette photo obtenue le 25 mai 2023. (Crédit : ministère iranien de la Défense/WANA (Ouest Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

La guerre de la Russie, les armes de l’Iran

L’ambassadeur français Nicolas de Rivière et son homologue britannique Barbara Woodward se sont également concentrés sur les violations iraniennes de ses obligations nucléaires dans le cadre de l’accord.

« Le stock d’uranium enrichi de l’Iran dépasse actuellement les limites du JCPOA de plus de 21 fois », a déclaré Woodward. « Ses capacités d’enrichissement se sont étendues à plus de 2 500 puissantes centrifugeuses avancées, adaptées à des fins d’armes nucléaires », a-t-elle expliqué.

« Le renforcement de cette capacité a donné à l’Iran des gains irréversibles en matière de connaissances techniques, que le JCPOA a cherché à limiter », a ajouté Woodward.

Le programme nucléaire iranien n’a jamais été aussi avancé, a déclaré de Rivière. L’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, a rejeté l’accusation selon laquelle son pays utilisait des armes de fabrication iranienne dans sa guerre contre l’Ukraine.

De telles accusations, a-t-il accusé, faisaient partie d’un effort visant à saboter les efforts visant à rétablir le JCPOA, qui a disparu depuis 2018, lorsque l’ancienne administration Trump a quitté l’accord.

L’administration Biden avait initialement cherché à relancer l’accord, mais ces efforts se sont arrêtés l’année dernière.

Nebenzya a déclaré que la Russie était particulièrement préoccupée par le fait que les pays occidentaux tentaient de faire chanter l’Iran en menaçant de « revenir en arrière » sur les sanctions internationales paralysantes qui avaient été levées lors de la mise en place de l’accord en 2015.

« Il n’y a aucune justification légale ou procédurale à cela. Nous les mettons en garde contre « de telles » mesures périlleuses « , a déclaré Nebenzya.

Avec la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et l’Allemagne sont tous signataires de l’accord de 2015 avec l’Iran.