Les États-Unis, le Mexique, le Canada et le Qatar : qui atteint son maximum au bon moment ?

… Et après il y en avait quatre. La Gold Cup de la CONCACAF touche à sa fin cette semaine avec une paire alléchante en demi-finale – Qatar contre États-Unis et Mexique contre Canada – jeudi soir avant la finale de dimanche à Las Vegas.

Ce fut un tournoi de flux et reflux pour les quatre dernières équipes, qui ont toutes répondu à quelques questions persistantes en concluant leurs victoires en quart de finale ce week-end. Qui a l’air fort avant les demi-finales? Qu’avons-nous appris sur ces côtés? Les rédacteurs d’ESPN vous préparent pour les demi-finales en vous expliquant comment chaque équipe a frappé son billet.

Aller à : Canada | Mexique | Qatar | Etats-Unis

CANADA : La prochaine génération prête pour plus grand et mieux

Le Canada a fait des progrès significatifs en tant que nation de soccer au cours des dernières années, et sa victoire 2-0 contre le Costa Rica dimanche soir a peut-être simplement signalé un changement de garde en termes de hiérarchie de la CONCACAF.

Bien qu’il n’y ait pas de stars européennes blessées Alphonse Davies, Jonathan David et Cylé Larin, ainsi que le jeune attaquant prometteur du Toronto FC Ayo Akinola — il subi une déchirure du LCA lors de la défaite de dimanche dernier contre les États-Unis, le Canada a battu le Costa Rica, les habitués de la Coupe du monde, et s’est imposé comme la troisième meilleure équipe de la CONCACAF.

– Rapport: le Canada a exclu le Costa Rica, affrontera le Mexique à SF

Vétéran de la Ligue anglaise de football Junior Hoilett et milieu de terrain basé au Portugal Stéphane Eustaquio a marqué, tandis que défensivement, le Canada a tenu le Costa Rica – la 50e nation au monde, selon la FIFA, et une équipe qui s’est qualifiée pour deux Coupes du monde consécutives ainsi que quatre des cinq dernières – sans un seul tiré au but. Le plus gros point à retenir sera qu’ils l’ont fait sans Davies et David, signe qu’ils sont enfin une nation prête à participer régulièrement à des compétitions régionales et à se qualifier pour les Coupes du monde.

Alors que le Canada a toujours été une nation capable de produire quelques grands joueurs, une « Golden Generation » commence à émerger, avec Davies (20 ans) et David (21) en tête d’affiche d’un groupe de jeunes joueurs talentueux de 24 ans et moins qui comprend également la Gold Cup. remarquables Akinola, Eustaquio, Tajon Buchanan et Théo Corbeanu. Ajoutez des vétérans comme Hoilett, Larin, Lucas Cavallini, Mark-Anthony Kaye et Steven Vitoria, et il n’y a aucune raison pour que le Canada ne se qualifie pas pour Qatar 2022.

En premier, cependant, ils ont une demi-finale de la Gold Cup contre le puissant Mexique jeudi soir. L’équipe de John Herdman a déjà répondu aux attentes en atteignant les demi-finales, mais une victoire décisive contre le Mexique aiderait grandement le Canada à s’annoncer comme une nation de soccer. Le Canada a éliminé les États-Unis en 2019 pour la première fois en 34 ans, et une victoire sur le Mexique jeudi – une équipe qu’ils n’ont battue que trois fois dans leur histoire et qu’ils n’ont pas battue depuis 2000 – serait le prochaine étape dans la trajectoire ascendante du Canada en tant que puissance émergente de la CONCACAF. – Gus Elvin

MEXIQUE : l’équipe de Martino trouve la forme au bon moment

Face à une équipe hondurienne diminuée par les blessures et la maladie, le Mexique a trouvé l’adversaire idéal pour reprendre confiance en lui après une phase de groupes bancale. El Tri a été implacable en attaque au cours de la première mi-temps, trouvant trois buts en 12 minutes et en ayant deux autres refusés pour des appels de hors-jeu.

– Reportage : le Mexique écrase le Honduras en Gold Cup QF

Le Mexique a été implacable dans sa victoire en quart de finale contre le Honduras. Omar Vega/Getty Images

Le Mexique a presque égalé sa production offensive pour toute la phase de groupes lors de sa défaite contre le Honduras samedi, le manager Gerardo « Tata » Martino utilisant sa formation en 4-3-3 pour traverser les ailes pendant la majeure partie du match. Le tacticien argentin a permis à ses défenseurs latéraux de remonter le terrain et de créer des décalages contre une ligne arrière hondurienne assiégée, créant des opportunités constantes pour El Triles attaquants. La stratégie a fonctionné à la perfection, étant donné que les trois buts sont venus directement ou indirectement après un centre de la zone large.

Face à de nombreuses critiques de la part des médias et des fans mexicains avant le quart de finale, l’attaquant Rogelio Funes Mori a réalisé une solide performance à l’avant, marquant le premier but du match et menaçant constamment le gardien hondurien Luis López. Funes Mori et son ailier Orbelin Pineda a formé un partenariat très efficace en attaque (Pineda a marqué son deuxième but du tournoi sur une tête), aidé en partie par de solides performances de Luis Rodriguez, Couronne de Jésus et Jonathan dos Santos. Honduras, incapable d’aligner plusieurs joueurs réguliers en raison de COVID-19 (ou les blessés Alberth Elis), semblaient sur-équipés pour la grande majorité des procédures.

Après la difficile phase de groupes mentionnée ci-dessus, le Mexique se dirige maintenant vers les demi-finales contre le Canada avec un sentiment d’attente renouvelé dans sa quête pour répéter comme champion de la Gold Cup. À ce stade, il semble difficile d’imaginer que l’un ou l’autre ennemi potentiel sera capable de résister à l’attaque à grande échelle renouvelée du Mexique si El Tri continue de jouer comme il l’a fait samedi. — Éric Gomez

QATAR : Pas ici pour inventer des chiffres

Cela aurait probablement dû se produire plus tôt étant donné que le Qatar est arrivé à la Gold Cup en tant que champion en titre de la Coupe d’Asie, mais en prenant une avance de 3-0 contre le Salvador samedi, quelque chose a cliqué dans l’esprit du public : cette équipe peut jouer. Comme dans, si les Qataris remportent la Gold Cup, cela ne devrait pas être un choc. Il faudrait encore de la chance, bien sûr, mais compte tenu de leur ferme engagement à attaquer le football à travers quatre matchs, le Qatar a sans doute été l’équipe la plus divertissante du tournoi.

– Reportage : le Qatar repousse El Salvador

En tant qu’hôte de la Coupe du monde 2022, le Qatar avait besoin de ce genre de test. Ce n’est pas une équipe qui s’attend à faire une course en profondeur à domicile l’année prochaine; présenter une performance respectable et compétitive est une bonne façon de mesurer le succès. Et ce qui a marqué la Gold Cup, c’est que le Qatar a une assez bonne formule pour pallier le manque de talents haut de gamme : la continuité.

Une partie du défi du football international est le manque de représentants que les joueurs réunissent, mais le Qatar a lancé six joueurs du pouvoir national Al Sadd en quarts de finale, et tout le monde sur la liste du tournoi joue au football de son club dans la Qatar Stars League. Il y a une familiarité là-bas, et cela se voit dans leur capacité à créer des chances constantes au cours des deux dernières semaines. Dans Almoez Ali et Akram Afif, le Qatar a deux attaquants talentueux – tous deux ont passé du temps à jouer professionnellement en Europe avant de revenir au Qatar – qui font la force de cette équipe.

Défensivement, les résultats ont été moins consistants. Le Salvador a presque effacé le déficit de trois buts samedi soir, tandis que le Panama a mis trois gardiens de but Mechaal Barsham dans l’ouvreur. Attendez-vous à un match ouvert contre les États-Unis en demi-finale. – Kyle Bonagura

La victoire de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre la Jamaïque en quarts de finale de la Gold Cup a mis en évidence la croissance de l’équipe dans ce tournoi. Certains joueurs ont connu une montée régulière, comme les défenseurs centraux Miles Robinson et James Sands. Matthieu Hoppe est allé en overdrive pour marquer le seul but du match.

Les États-Unis ont semblé bien améliorés lors de leur victoire en quart de finale contre la Jamaïque, malgré le score serré. ANDY JACOBSOHN/AFP via Getty Images

Pour d’autres, la croissance a été inégale, mais dimanche, certaines des performances étaient du type rebond. Cela était particulièrement évident dans le milieu de terrain américain, et cela a été aidé par un ajustement tactique du manager Gregg Berhalter. Contre le Canada, Gianluca Busio a été déployé (principalement) en tant que n ° 6 à l’appui de Kellyn Acosta et Sébastien Lletget, bien que ses attributions comprenaient le permis d’avancer à l’occasion. Mais le trio s’est estompé au fur et à mesure que le match avançait, Busio en particulier ayant du mal à avoir un impact.

Berhalter a donc modifié certains rôles, Acosta revenant à un n ° 6 plus traditionnel et Busio étant déployé plus haut sur le terrain. Cela a fonctionné à merveille, car à peu près tout allait mieux, que ce soit la possession (65,8% à 34,2%) ou les duels (55,6% à 44,4%). Cela a également joué sur les forces respectives des joueurs, Acosta ajoutant un peu plus de mordant et Busio étant libéré pour contribuer davantage à l’attaque. Lletget est toujours aussi rusé et patient avec le ballon. Alors que le match entrait dans les dernières étapes, les États-Unis sont devenus plus forts grâce aux contributions des remplaçants Cristian Roldan et Gyasi Zardès était également important.

La cohésion et la structure dont font preuve ces trois joueurs sont de bon augure pour la demi-finale à venir contre le Qatar. Les Maroon ont semblé à couper le souffle en transition, et bien que la Jamaïque ait menacé de certaines de ces opportunités, le milieu de terrain américain a fait beaucoup pour perturber ce genre d’attaques. La gamme Acosta en particulier est un atout précieux.

La demi-finale de jeudi contre les champions d’Asie en titre sera difficile, mais l’équipe américaine semble se rassembler au bon moment. Une autre poussée de croissance pourrait les amener à la finale. – Jeff Carlisle