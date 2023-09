Les États-Unis, le Mexique et le Canada mettent en garde contre la fixation des prix de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 se déroulera dans 16 villes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mélanie Anzidei/NorthJersey.com / RÉSEAU USA TODAY

Les États-Unis, le Mexique et le Canada se coordonnent pour lutter contre tout « projet de collusion » impliquant des biens ou des services liés à la Coupe du monde de football 2026, dans le but d’éviter l’exploitation de l’événement sportif, a annoncé le ministère américain de la Justice. a déclaré vendredi.

L’agence gouvernementale américaine a annoncé vendredi qu’elle travaillerait aux côtés du Bureau de la concurrence du Canada et de la Commission fédérale de la concurrence économique du Mexique pour détecter et combattre les comportements anticoncurrentiels et les pratiques commerciales illégales telles que la fixation des prix ou des salaires, le truquage des offres et l’attribution des marchés.

« La collaboration avec nos partenaires internationaux nous permettra de dissuader les comportements anticoncurrentiels ayant un impact sur les jeux dans nos trois pays », a déclaré le DOJ américain dans un communiqué de presse.

Au cours des mois de juin et juillet 2026, la Coupe du monde se déroulera dans 16 villes du Canada, des États-Unis et du Mexique. Les sites hôtes américains comprennent Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Missouri, Los Angeles, New York/New Jersey, Miami, Philadelphie, la région de la baie de San Francisco et Seattle.

La Coupe du monde devrait générer des contrats commerciaux dans un large éventail de secteurs de l’économie, notamment les secteurs de la construction, du divertissement et du tourisme.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.