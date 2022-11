Les États-Unis, le Japon et leurs partenaires mobilisent 344 milliards de rands pour éloigner l’Indonésie de l’énergie au charbon

L’Indonésie recevra environ 344 milliards de rands des États-Unis, du Japon et d’autres partenaires pour s’éloigner du charbon.

L’Indonésie a conclu un nouvel accord avec les États-Unis, le Japon et d’autres partenaires pour abandonner le charbon.

Le financement de 344 milliards de rands verra l’Indonésie fermer ses centrales électriques au charbon et avoir son pic d’émissions sept ans plus tôt.

L’accord est calqué sur le partenariat de l’Afrique du Sud avec les pays développés qui ont promis au pays africain 8,5 milliards de dollars lors de la COP26.

Une coalition de pays mobilisera 20 milliards de dollars (~ 344 milliards de rands) de financements publics et privés pour aider l’Indonésie à fermer des centrales électriques au charbon et à avancer de sept ans la date du pic d’émissions du secteur jusqu’en 2030, ont annoncé mardi les États-Unis, le Japon et leurs partenaires.

Le Partenariat indonésien pour une transition énergétique juste (JETP), en préparation depuis plus d’un an, “est probablement la plus grande transaction ou partenariat de financement climatique jamais réalisé”, a déclaré aux journalistes un responsable du Trésor américain.

Le JETP indonésien est basé sur l’initiative de 8,5 milliards de dollars de l’année dernière pour aider l’Afrique du Sud à décarboniser plus rapidement son secteur de l’électricité, lancée lors de la COP26 à Glasgow par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union européenne.

Pour accéder aux 20 milliards de dollars de subventions et de prêts concessionnels du programme sur une période de trois à cinq ans, l’Indonésie s’est engagée à limiter les émissions du secteur de l’électricité à 290 millions de tonnes d’ici 2030 – et avec un pic la même année. Les secteurs public et privé ont chacun promis environ la moitié des fonds.

L’Indonésie s’est également fixé pour objectif d’atteindre des émissions nettes nulles dans son secteur de l’électricité d’ici 2050, une décennie entière avant l’objectif actuel fixé dans son plan climatique national, et de doubler le rythme de déploiement des énergies renouvelables afin qu’elles représentent au moins 34 % de toute la production d’électricité d’ici 2030.

“Nous avons construit une plate-forme de coopération qui peut véritablement transformer le secteur de l’électricité indonésien du charbon aux énergies renouvelables et soutenir une croissance économique significative”, a déclaré l’envoyé spécial américain sur le changement climatique, John Kerry. “Nous avons lutté avec d’innombrables problèmes pour arriver à l’annonce révolutionnaire d’aujourd’hui.”

Plus tôt, pic inférieur

Le responsable du Trésor a déclaré que les émissions d’électricité de pointe pour l’Indonésie en 2030 dans le cadre du plan seraient à un niveau inférieur de 25% à leur pic actuellement estimé en 2037. La réduction des émissions annuelles de l’Indonésie au cours de ces années serait plus importante que les émissions annuelles du secteur de l’électricité de la Grande-Bretagne, le a déclaré l’officiel.

Le plan éliminera 300 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2030 et une réduction de plus de 2 milliards de tonnes jusqu’en 2060, ont indiqué les partenaires dans leur communiqué.

“L’Indonésie s’est engagée à utiliser sa transition énergétique pour parvenir à une économie verte et stimuler le développement durable”, a déclaré le président indonésien Joko Widodo dans un communiqué.

“Ce partenariat générera de précieuses leçons pour la communauté mondiale et pourra être reproduit dans d’autres pays pour aider à atteindre nos objectifs climatiques communs”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis et le Japon en tête

Les États-Unis et le Japon co-dirigent l’effort avec l’Indonésie au nom des autres démocraties du G7, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, ainsi que la Norvège, le Danemark et l’Union européenne.

Lundi, le Japon a annoncé qu’il aiderait l’Indonésie à se détourner de l’énergie au charbon par le biais d’institutions publiques et privées, notamment la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), affiliée à l’État.

L’Indonésie, la Banque asiatique de développement (BAD) et un producteur d’électricité privé ont annoncé lundi leur intention de refinancer et de retirer prématurément une centrale électrique au charbon de 660 mégawatts dans la province de Java occidental, le premier accord de ce type dans le cadre du nouveau financement révolutionnaire de la BAD pour la réduction des émissions de carbone. programme.

Les responsables du Trésor américain et du département d’État ont déclaré que la moitié des 20 milliards de dollars proviendrait du secteur privé, avec la participation de sept banques mondiales : Bank of America Citigroup Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered, Macquarie et MUFG.

Les responsables américains ont déclaré que les finances publiques comprendraient des prêts concessionnels et des fonds propres, ainsi que certaines subventions.

Les États-Unis travailleront avec l’Indonésie pour élaborer un plan de 90 jours pour mettre en place un secrétariat pour gérer l’initiative et pour que l’Indonésie réforme ses politiques, telles que la rationalisation des permis et la mise en place d’un processus d’approvisionnement concurrentiel pour rendre les objectifs réalisables.

L’Afrique du Sud a déclaré ce mois-ci que l’ampleur du financement dont elle avait besoin pour éliminer progressivement son charbon était bien supérieure au financement mobilisé par le biais de son mécanisme JETP.

Le responsable du département d’État a déclaré qu’il avait tiré des leçons et avait engagé des partenaires locaux dès le départ pour “agir aussi vite que possible”.