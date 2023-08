Les États-Unis, le Japon et l’Australie vont mener des exercices militaires conjoints dans la mer de Chine méridionale contestée (rapport)

Des responsables philippins auraient révélé dimanche que les États-Unis, le Japon et l’Australie se préparent à mener des exercices militaires conjoints dans la mer de Chine méridionale contestée cette semaine.

Cette décision, qui comprendra trois porte-avions et porte-hélicoptères naviguant ensemble dans une démonstration de force et entreprenant des exercices conjoints, vise à souligner l’engagement des trois pays envers l’état de droit dans la région après une récente démonstration d’agression chinoise dans le pays contesté. eaux, deux responsables de la sécurité philippins, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils ne sont pas autorisés à discuter publiquement des détails des exercices prévus, ont déclaré à l’Associated Press. Leurs commandants doivent rencontrer leurs homologues philippins à Manille après les exercices en mer.

Les États-Unis prévoient de déployer un porte-avions, l’USS America, tandis que le Japon enverrait l’un de ses plus gros navires de guerre, le porte-hélicoptères JS Izumo. La Royal Australian Navy enverrait son HMAS Canberra, qui transporte également des hélicoptères, a déclaré l’un des deux responsables à l’AP, ajoutant que l’exercice conjoint était prévu il y a quelques mois.

Les Philippines ne participeront pas aux exercices de cette semaine en raison de limitations logistiques militaires, mais sont prêtes à y participer à l’avenir, a déclaré le responsable.

La Maison Blanche a partagé vendredi une déclaration conjointe de Camp David entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud qui, entre autres sujets, condamne le « comportement dangereux et agressif soutenant les revendications maritimes illégales dont nous avons récemment été témoins par la République populaire de Chine (RPC ) dans la mer de Chine méridionale. »

« Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo dans les eaux de l’Indo-Pacifique », indique le communiqué. « En particulier, nous nous opposons fermement à la militarisation des éléments récupérés ; à l’utilisation dangereuse des garde-côtes et des navires de la milice maritime ; et aux activités coercitives. En outre, nous sommes préoccupés par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. loi, y compris la liberté de navigation et de survol, comme le reflète la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). »

« Nous réaffirmons l’importance de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan en tant qu’élément indispensable de la sécurité et de la prospérité de la communauté internationale. Il n’y a aucun changement dans nos positions fondamentales sur Taiwan, et nous appelons à une résolution pacifique des problèmes à travers le détroit. »

Les exercices de cette semaine interviennent après que des responsables philippins ont déclaré que six navires de la garde côtière chinoise et deux navires de la milice avaient bloqué deux bateaux civils affrétés par la marine philippine transportant des fournitures aux forces philippines stationnées au Second Thomas Shoal le 5 août. Un bateau de ravitaillement a été touché par un puissants canons à eau par les garde-côtes chinois tandis que l’autre a réussi à livrer de la nourriture, de l’eau, du carburant et d’autres fournitures aux forces philippines qui gardaient le haut-fond, a déclaré l’armée philippine.

Les États-Unis, le Japon et l’Australie faisaient partie de plusieurs pays qui ont immédiatement exprimé leur soutien aux Philippines et leur inquiétude face à l’action chinoise à la suite de l’impasse tendue.

Les garde-côtes chinois ont reconnu que leurs navires avaient utilisé des canons à eau contre les navires philippins, qui, selon eux, se sont égarés sans autorisation dans le haut-fond, que Pékin appelle Ren’ai Jiao.

« Afin d’éviter les blocages directs et les collisions lorsque les avertissements répétés étaient inefficaces, des canons à eau ont été utilisés comme avertissement. L’opération sur place a été professionnelle et sobre, ce qui est irréprochable », ont déclaré les garde-côtes chinois. « La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté territoriale. »

L’armée philippine a déclaré samedi qu’elle tenterait à nouveau de livrer des fournitures de base à ses forces dans le Second Thomas Shoal, mais n’a pas fourni plus de détails. La mission « est une démonstration claire de notre détermination à nous opposer aux menaces et à la coercition et de notre engagement à faire respecter l’État de droit », ont déclaré les Forces armées des Philippines.

À la suite de l’incident survenu au début du mois, Washington a renouvelé un avertissement selon lequel il est obligé de défendre son allié de longue date si des navires et des forces publiques philippines sont victimes d’attaques armées, y compris en mer de Chine méridionale.

Pendant ce temps, l’AP a rapporté, citant des photos satellites il y a quelques jours à peine, que la Chine semble construire une piste d’atterrissage sur une île contestée de la mer de Chine méridionale qui est également revendiquée par le Vietnam et Taïwan. Les travaux sur l’île Triton dans le groupe Paracel reflètent la construction de sept îles artificielles du groupe Spratly à l’est qui ont été équipées de pistes d’atterrissage, de quais et de systèmes militaires, bien qu’elles semblent actuellement être d’une échelle un peu plus modeste.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme la sienne, niant les revendications des autres et défiant une décision internationale invalidant son affirmation.

