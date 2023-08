Les États-Unis, le Japon et l’Australie prévoient des exercices navals conjoints dans la mer de Chine méridionale contestée, selon des responsables philippins

MANILLE, Philippines (AP) – Les États-Unis, le Japon et l’Australie prévoient un exercice naval conjoint dans la mer de Chine méridionale au large de l’ouest des Philippines cette semaine pour souligner leur engagement envers l’état de droit dans la région après une récente manifestation d’agression chinoise dans les eaux contestées, ont déclaré dimanche des responsables de la sécurité philippins.

Le 5 août, des navires des garde-côtes chinois ont utilisé des canons à eau contre des navires philippins dans la voie navigable contestée où les différends ont longtemps été considérés comme un point d’éclair potentiel et sont devenus une ligne de faille dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans la région.

L’exercice comprendra trois porte-avions et porte-hélicoptères naviguant ensemble dans une démonstration de force et entreprenant des exercices conjoints. Leurs commandants doivent rencontrer leurs homologues philippins à Manille après les exercices en mer, ont déclaré deux responsables de la sécurité philippine à l’Associated Press.

Tous deux ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils ne sont pas autorisés à discuter publiquement des détails des exercices prévus.

Les États-Unis prévoient de déployer un porte-avions, l’USS America, tandis que le Japon enverrait l’un de ses plus gros navires de guerre, le porte-hélicoptères JS Izumo. La Royal Australian Navy enverrait son HMAS Canberra, qui transporte également des hélicoptères, a indiqué l’un des deux responsables, ajoutant que l’exercice conjoint était prévu il y a quelques mois.

Les Philippines ne participeront pas aux exercices de cette semaine en raison de limitations logistiques militaires, mais sont prêtes à y participer à l’avenir, a déclaré le responsable.

Les États-Unis, le Japon et l’Australie faisaient partie de plusieurs pays qui ont immédiatement exprimé leur soutien aux Philippines et leur inquiétude face à l’action chinoise à la suite de l’impasse tendue du début du mois.

Des responsables philippins ont déclaré que six navires des garde-côtes chinois et deux navires de la milice ont bloqué deux bateaux civils affrétés par la marine philippine qui ravitaillent les forces philippines stationnées au Second Thomas Shoal. Un bateau de ravitaillement a été touché par un puissant canon à eau par les garde-côtes chinois tandis que l’autre a réussi à livrer de la nourriture, de l’eau, du carburant et d’autres fournitures aux forces philippines qui gardaient le haut-fond, a déclaré l’armée philippine.

Les garde-côtes chinois ont reconnu que leurs navires avaient utilisé des canons à eau contre les navires philippins, qui, selon eux, se sont égarés sans autorisation dans le haut-fond, que Pékin appelle Ren’ai Jiao.

« Afin d’éviter les blocages directs et les collisions lorsque les avertissements répétés étaient inefficaces, des canons à eau ont été utilisés comme avertissement. L’opération sur place a été professionnelle et sobre, ce qui est irréprochable », a déclaré la garde côtière chinoise. « La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté territoriale. »

L’armée philippine a déclaré samedi qu’elle tenterait à nouveau de livrer des fournitures de base à ses forces dans le Second Thomas Shoal, mais n’a pas fourni plus de détails.

La mission « sur le haut-fond est une démonstration claire de notre détermination à nous opposer aux menaces et à la coercition et de notre engagement à faire respecter l’État de droit », ont déclaré les Forces armées des Philippines dans un communiqué.

À la suite de l’incident, Washington a renouvelé un avertissement selon lequel il est obligé de défendre son allié de longue date si des navires et des forces publiques philippines sont victimes d’attaques armées, y compris en mer de Chine méridionale.

Jim Gomez, Associated Press